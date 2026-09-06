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Kasımpaşa'ya 2-0'dan büyük şok! Amedspor geri döndü

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kasımpaşa 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Gift Orban'ın ikinci yarıda attığı 2 golle geri dönen Amed Sportif Faaliyetler, sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak 1 puanı hanesine yazdırdı.

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Kasımpaşa'ya 2-0'dan büyük şok! Amedspor geri döndü

Karşılaşmada gol perdesini ev sahibi ekip açtı. Kasımpaşa, mücadelenin 20. dakikasında Güven Yalçın'ın kaydettiği golle Amed Sportif Faaliyetler karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca lacivert-beyazlı ekip soyunma odasına üstün gitti.

FARK 2'YE ÇIKTI

Kasımpaşa ikinci yarıya da golle başladı. Ev sahibi ekip, 52. dakikada Adrian Benedyczak'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı ve maçta önemli bir avantaj yakaladı.

GIFT ORBAN GERİ DÖNÜŞÜ BAŞLATTI

Amed Sportif Faaliyetler'in cevabı ise gecikmedi. Konuk ekipte Gift Orban, 59. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi ve takımını yeniden maçın içine soktu.

Kasımpaşa 2-0'ı koruyamadıKasımpaşa 2-0'ı koruyamadı

ORBAN BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Karşılaşmanın 83. dakikasında Amed Sportif Faaliyetler adına bir kez daha Gift Orban sahneye çıktı. Orban'ın ikinci golüyle skor 2-2'ye geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.

KASIMPAŞA 6, AMED 7 PUANDA

Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de 3 beraberlik ve 1 galibiyeti bulunan Kasımpaşa puanını 6'ya yükseltti. İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Amed Sportif Faaliyetler ise 7 puana ulaştı.

SIRADAKİ RAKİPLER

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Amed Sportif Faaliyetler ise sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

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