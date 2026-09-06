Amed Sportif Faaliyetler'in cevabı ise gecikmedi. Konuk ekipte Gift Orban, 59. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi ve takımını yeniden maçın içine soktu.

Kasımpaşa ikinci yarıya da golle başladı. Ev sahibi ekip, 52. dakikada Adrian Benedyczak'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı ve maçta önemli bir avantaj yakaladı.

Kasımpaşa 2-0'ı koruyamadı

ORBAN BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Karşılaşmanın 83. dakikasında Amed Sportif Faaliyetler adına bir kez daha Gift Orban sahneye çıktı. Orban'ın ikinci golüyle skor 2-2'ye geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.

KASIMPAŞA 6, AMED 7 PUANDA

Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de 3 beraberlik ve 1 galibiyeti bulunan Kasımpaşa puanını 6'ya yükseltti. İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Amed Sportif Faaliyetler ise 7 puana ulaştı.

SIRADAKİ RAKİPLER

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Amed Sportif Faaliyetler ise sahasında Başakşehir'i konuk edecek.