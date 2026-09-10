Yaz transfer döneminde Salih Özcan ve Fabio Miretti'yi kadrosuna katan Beşiktaş, orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da takımda görmeyi istediği Joe Willock için ocak ayında yeniden girişimde bulunulması bekleniyor.

Beşiktaş Joe Willock'u kadrosuna katmak için ısrarcı BEŞİKTAŞ WILLLOCK'TAN VAZGEÇMEDİ Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde Joe Willock için yoğun çaba göstermesine rağmen transferi sonuçlandıramamıştı. Beşiktaş yönetiminin 27 yaşındaki orta saha için temaslarını tamamen kesmediği ve ocak ayında dosyayı yeniden açmayı planladığı ifade edildi. Willock'un Newcastle United ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da Beşiktaş'ın planını şekillendiriyor. Siyah-beyazlı kurmayların, oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadroya katabilmek için süreci yakından takip ettiği belirtildi.