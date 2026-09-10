Beşiktaş Joe Willock'u bitirecek! Bedava transfer şansı
Beşiktaş, ara transfer dönemi için orta saha planlamasına şimdiden başladı. Siyah-beyazlı yönetimin en önemli hedeflerinden birinin Newcastle United forması giyen Joe Willock olduğu belirtilirken, İngiliz futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesi nedeniyle bonservis bedeli ödemeden kadroya katılması planlanıyor.
Yaz transfer döneminde Salih Özcan ve Fabio Miretti'yi kadrosuna katan Beşiktaş, orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da takımda görmeyi istediği Joe Willock için ocak ayında yeniden girişimde bulunulması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ WILLLOCK'TAN VAZGEÇMEDİ
Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde Joe Willock için yoğun çaba göstermesine rağmen transferi sonuçlandıramamıştı. Beşiktaş yönetiminin 27 yaşındaki orta saha için temaslarını tamamen kesmediği ve ocak ayında dosyayı yeniden açmayı planladığı ifade edildi.
Willock'un Newcastle United ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da Beşiktaş'ın planını şekillendiriyor. Siyah-beyazlı kurmayların, oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadroya katabilmek için süreci yakından takip ettiği belirtildi.
YAZIN 20 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Beşiktaş transfer komitesi, yaz döneminde Joe Willock'un menajeriyle 4 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak Newcastle United, İngiliz orta saha için yapılan 20 milyon euroluk bonservis teklifini kabul etmemiş ve transfer gerçekleşmemişti.
Siyah-beyazlı yönetimin bu kez farklı bir formül üzerinde durduğu, Willock'un sözleşme sürecini değerlendirerek bonservissiz transfer fırsatını kullanmak istediği ifade edildi.
LIVERPOOL'A ATTIĞI GOL TRANSFERİ ETKİLEDİ
Joe Willock'un Premier League'de Liverpool'a attığı golün, yaz dönemindeki transfer sürecinin olumsuz sonuçlanmasında etkili olduğu belirtildi. İngiliz oyuncunun performansının ardından Newcastle United cephesinin oyuncuyu kadroda tutma konusunda daha güçlü bir tavır aldığı ifade edildi.
Willock'un performansını sezon boyunca sürdürmesi halinde Newcastle United'ın yeni sözleşme teklif etme ihtimalinin bulunduğu da aktarıldı. Bu durumun Beşiktaş'ın bonservissiz transfer planındaki en önemli engellerden biri olabileceği değerlendiriliyor.
SEZONA İYİ BAŞLADI
Sözleşmesinin son yılına giren Joe Willock, Newcastle United formasıyla sezona etkili bir başlangıç yaptı. Premier League'de Liverpool, Tottenham ve Bournemouth maçlarında toplam 168 dakika süre alan İngiliz futbolcu 1 gol kaydetti.
Willock ayrıca EFL Cup son 16 turunda oynanan Millwall karşılaşmasında da galibiyet golünü attı. Böylece 27 yaşındaki orta saha, bu sezon toplam 5 maçta 2 gole ulaştı.
ITALIANO'NUN DA İSTEDİĞİ İSİM
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Joe Willock'u kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Siyah-beyazlı yönetimin, teknik heyetin talebi doğrultusunda ocak ayında İngiliz futbolcu için yeniden somut girişimlerde bulunması bekleniyor.
Beşiktaş'ın planında, Newcastle United ile sözleşme yenilememesi halinde Willock'u sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadroya katmak bulunuyor.