Süper Lig’in yeni yıldızları! Transferler tek tek açıklandı [2026-2027]

|Gelen
|Hangi takımdan?
|Bonservis
|Omar Ben Ali
|CS Sfaxien
|1,20 milyon €
|Gelenler
|Hangi takımdan?
|Bonservis
|Alban Lafont
|FC Nantes
|1,00 milyon €
|Gift Orban
|TSG 1899 Hoffenheim
|1,00 milyon € kiralama bedeli
|Lumbardh Dellova
|CSKA Sofia
|950 bin €
|Rayan Raveloson
|BSC Young Boys
|800 bin €
|David Bates
|Standard Liège
|500 bin €
|Umut Meraş
|Eyüpspor
|Serbest
|Berk Kızıldemir
|Galatasaray U19
|Serbest
|Furkan Soyalp
|Kayserispor
|Serbest
|Burak Bozan
|Gaziantep FK
|Serbest
|Amadou Cissé
|RC Strasbourg Alsace B
|Açıklanmadı
|Ermal Krasniqi
|AC Sparta Prag
|Açıklanmadı
|Gelenler
|Hangi takımdan?
|Bonservis
|Orkun Kökçü
|SL Benfica
|30,00 milyon €
|Leandro Trossard
|Arsenal
|18,00 milyon €
|Kassoum Ouattara
|AS Monaco
|8,00 milyon €
|Alexander Nübel
|FC Bayern Münih
|6,25 milyon €
|İlhan Fakılı
|Clermont Foot 63
|2,70 milyon €
|Doğan Alemdar
|İstanbul Başakşehir FK
|2,00 milyon €
|Salih Özcan
|Borussia Dortmund
|Serbest
|Gelenler
|Hangi takımdan?
|Bonservis
|Andrei Borza
|FC Rapid 1923
|2,20 milyon €
|Hrvoje Smolčić
|Eintracht Frankfurt
|1,20 milyon €
|Ylber Ramadani
|US Lecce
|1,00 milyon €
|Arif Şimşir
|Altınordu FK
|750 bin €
|Serdar Saatçı
|Trabzonspor
|500 bin €
|Gökhan Sazdağı
|Beşiktaş JK
|200 bin €
|Emircan Gürlük
|FC Orenburg
|Serbest
|Hasan Abdulkareem
|Al-Zawraa SC
|Serbest
|Erhan Erentürk
|Gençlerbirliği SK
|Serbest
|Hasan Emre Yeşilyurt
|Sarıyer
|Serbest
|Hüseyin Bulut
|Ankara Keçiörengücü
|Açıklanmadı