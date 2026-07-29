Süper Lig’in yeni yıldızları! Transferler tek tek açıklandı [2026-2027]

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala transfer piyasasında hareketlilik arttı. Yeni sezonda şampiyonluk, Avrupa kupaları ve ligde kalma hedefleri doğrultusunda kadrolarını şekillendiren kulüpler, birçok bölgeye takviye yaptı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gerçekleştirdiği hamleler futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, diğer Süper Lig ekipleri de kadro yapılanmalarını sürdürdü. İşte 2026-2027 sezonunda Süper Lig takımlarının yaptığı transferler ve yeni kadrolara katılan isimler…