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Süper Lig’in yeni yıldızları! Transferler tek tek açıklandı [2026-2027]

2026-2027 sezonu öncesinde Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere ligde mücadele edecek takımların gerçekleştirdiği tüm transferleri bir araya getirdik.

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2026-2027 Süper Lig Transfer Raporu: Takımlar Yeni Sezona Hazırlanıyor

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala transfer piyasasında hareketlilik arttı. Yeni sezonda şampiyonluk, Avrupa kupaları ve ligde kalma hedefleri doğrultusunda kadrolarını şekillendiren kulüpler, birçok bölgeye takviye yaptı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gerçekleştirdiği hamleler futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, diğer Süper Lig ekipleri de kadro yapılanmalarını sürdürdü. İşte 2026-2027 sezonunda Süper Lig takımlarının yaptığı transferler ve yeni kadrolara katılan isimler…

Süper Lig’in yeni yıldızları! Transferler tek tek açıklandı [2026-2027]
GelenHangi takımdan?Bonservis
Omar Ben AliCS Sfaxien1,20 milyon €
Süper Lig’in yeni yıldızları! Transferler tek tek açıklandı [2026-2027]
GelenlerHangi takımdan?Bonservis
Alban LafontFC Nantes1,00 milyon €
Gift OrbanTSG 1899 Hoffenheim1,00 milyon € kiralama bedeli
Lumbardh DellovaCSKA Sofia950 bin €
Rayan RavelosonBSC Young Boys800 bin €
David BatesStandard Liège500 bin €
Umut MeraşEyüpsporSerbest
Berk KızıldemirGalatasaray U19Serbest
Furkan SoyalpKayserisporSerbest
Burak BozanGaziantep FKSerbest
Amadou CisséRC Strasbourg Alsace BAçıklanmadı
Ermal KrasniqiAC Sparta PragAçıklanmadı
Süper Lig’in yeni yıldızları! Transferler tek tek açıklandı [2026-2027]
GelenlerHangi takımdan?Bonservis
Orkun KökçüSL Benfica30,00 milyon €
Leandro TrossardArsenal18,00 milyon €
Kassoum OuattaraAS Monaco8,00 milyon €
Alexander NübelFC Bayern Münih6,25 milyon €
İlhan FakılıClermont Foot 632,70 milyon €
Doğan Alemdarİstanbul Başakşehir FK2,00 milyon €
Salih ÖzcanBorussia DortmundSerbest
Süper Lig’in yeni yıldızları! Transferler tek tek açıklandı [2026-2027]
GelenlerHangi takımdan?Bonservis
Andrei BorzaFC Rapid 19232,20 milyon €
Hrvoje SmolčićEintracht Frankfurt1,20 milyon €
Ylber RamadaniUS Lecce1,00 milyon €
Arif ŞimşirAltınordu FK750 bin €
Serdar SaatçıTrabzonspor500 bin €
Gökhan SazdağıBeşiktaş JK200 bin €
Emircan GürlükFC OrenburgSerbest
Hasan AbdulkareemAl-Zawraa SCSerbest
Erhan ErentürkGençlerbirliği SKSerbest
Hasan Emre YeşilyurtSarıyerSerbest
Hüseyin BulutAnkara KeçiörengücüAçıklanmadı
Süper Lig’in yeni yıldızları! Transferler tek tek açıklandı [2026-2027]
GelenlerHangi takımdan?Bonservis
Nihad MujakićFK Partizan400 bin €
Kerem ErenerErzurum Büyükşehir Belediyesi SKSerbest
Ertuğrul TaşkıranAlanyasporSerbest
Enes KarakaşKulüpsüzAçıklanmadı
Süper Lig’in yeni yıldızları! Transferler tek tek açıklandı [2026-2027]
GelenlerHangi takımdan?Bonservis
David CostaSC União Torreense300 bin €
Konrad MichalakPanetolikosSerbest
Jawad El YamiqReal ZaragozaSerbest
Mete DemirSakaryasporSerbest
Zak JulesRotherham UnitedSerbest
Horațiu MoldovanAtlético MadridKiralık
Süper Lig’in yeni yıldızları! Transferler tek tek açıklandı [2026-2027]
GelenlerHangi takımdan?Bonservis
Mason GreenwoodOlympique Marsilya39,00 milyon €
Sidiki ChérifAngers SCO18,00 milyon €
Vedat MuriqiRCD Mallorca15,50 milyon €
Nathan AkéManchester City8,17 milyon €
Adem YeşilyurtKarşıyaka500 bin €
Süper Lig’in yeni yıldızları! Transferler tek tek açıklandı [2026-2027]
GelenHangi takımdan?Bonservis
Lesley UgochukwuBurnley FC3,52 milyon € kiralama bedeli
Süper Lig’in yeni yıldızları! Transferler tek tek açıklandı [2026-2027]
GelenlerHangi takımdan?Bonservis
Kacper TobiaszLegia VarşovaSerbest
Kerim ÇalhanoğluHNK Vukovar 1991Serbest
Florin ȘtefanCS Universitatea CraiovaSerbest
Sabahattin DesticiVan Spor FKSerbest
Fuat BavukElazığsporSerbest
Ulrich MelekeAl-Bataeh CSCAçıklanmadı
Trivante StewartMaccabi HaifaKiralık
Süper Lig’in yeni yıldızları! Transferler tek tek açıklandı [2026-2027]
GelenlerHangi takımdan?Bonservis
Sékou KoïtaCSKA Moskova1,60 milyon €
Kévin RodriguesGaziantep FKSerbest
Göktuğ Erdem52 Orduspor FKSerbest
Ensar ÇavuşoğluVan Spor FKSerbest
Süper Lig’in yeni yıldızları! Transferler tek tek açıklandı [2026-2027]
GelenlerHangi takımdan?Bonservis
Sinclair ArmstrongBristol City1,75 milyon €
André HenriqueGrêmio FBPA1,50 milyon €
Noah Sonko SundbergAris650 bin €
Luka GugeshashviliPAOKKiralık
Salem BouajilaHJK Klubi 04 HelsinkiAçıklanmadı
Alex MatosSheffield UnitedKiralık
Süper Lig’in yeni yıldızları! Transferler tek tek açıklandı [2026-2027]
GelenlerHangi takımdan?Bonservis
Emin BayramKVC Westerlo4,00 milyon €
Eldor ShomurodovAS Roma2,80 milyon €
Saba KharebashviliDinamo Tiflis2,50 milyon €
Umut BozokEyüpsporSerbest
Mohamed Hassan FofanaSakaryasporSerbest
Michał KarbownikHertha BerlinSerbest
Edin VišćaTrabzonsporSerbest
Emre KaraalArtvin HopasporSerbest
Andreas Skov OlsenVfL WolfsburgKiralık
Süper Lig’in yeni yıldızları! Transferler tek tek açıklandı [2026-2027]
GelenlerHangi takımdan?Bonservis
Adrian BenedyczakParma Calcio4,00 milyon €
Thiemoko DiarraStade Reims1,50 milyon €
Ayberk KarapoManisa FK1,40 milyon €
Elson MendesFC Sochaux-Montbéliard900 bin €
Marcus RaffertyDegerfors IF900 bin €
Matei IlieCFR Cluj500 bin €
Emirhan BozAyvalıkgücü Belediyespor300 bin €
Sercan DenizBucaspor 1928300 bin €
Güven YalçınAlanyasporSerbest
Jakob JessenFC FredericiaAçıklanmadı
Stann Élysée DaloUSC BassamAçıklanmadı
Kenan KurtovićNŠ MuraAçıklanmadı
Süper Lig’in yeni yıldızları! Transferler tek tek açıklandı [2026-2027]
GelenlerHangi takımdan?Bonservis
Habib KeïtaClermont Foot 63700 bin €
ShowMaccabi Haifa500 bin €
Emir OrtakayaÇaykur RizesporSerbest
Makana BakuAtromitosSerbest
Uğur Kaan YıldızGöztepeSerbest
Onurcan PiriKayserisporSerbest
Haydar KarataşSakaryasporSerbest
Tanguy ZoukrouBSC Young BoysKiralık
Süper Lig’in yeni yıldızları! Transferler tek tek açıklandı [2026-2027]
GelenlerHangi takımdan?Bonservis
Arif BoşlukTrabzonspor550 bin €
Da MataCR Flamengo U20264 bin €
Ebrima ColleyBSC Young Boys200 bin € kiralama bedeli
Melih BostanSakaryasporSerbest
Süper Lig’in yeni yıldızları! Transferler tek tek açıklandı [2026-2027]
GelenlerHangi takımdan?Bonservis
Zakaria ArissSC Bastia1,50 milyon €
Modibo SagnanMontpellier HSC1,00 milyon €
Siaka BakayokoAmiens SC1,00 milyon €
Tayyip Talha SanuçBeşiktaş JKAçıklanmadı
Ahmed KutucuGalatasaray SKKiralık
Süper Lig’in yeni yıldızları! Transferler tek tek açıklandı [2026-2027]
GelenlerHangi takımdan?Bonservis
Elliot WattMotherwell FC1,50 milyon €
Cheick Tidiane DiabateCO KorhogoSerbest
Samed OnurGençlerbirliği SKSerbest
Bilal BayazıtKayserisporSerbest
Fatih KayaSV Wehen WiesbadenAçıklanmadı
Süper Lig’in yeni yıldızları! Transferler tek tek açıklandı [2026-2027]
GelenlerHangi takımdan?Bonservis
Aral ŞimşirFC Midtjylland13,00 milyon €
Noah SavioloVitória SC8,50 milyon €
Ernest MuçiBeşiktaş JK8,50 milyon €
Sidny Lopes CabralSL Benfica7,00 milyon €
Cenk ÖzkacarValencia CF1,75 milyon €
Melih KabasakalGaziantep FK422 bin €
Metehan MimaroğluGençlerbirliği SKSerbest
Ruslan MalinovskyiGenoa CFCSerbest
Thierry Karadeniz1. FC Köln U19Serbest
Samet AkaydinÇaykur RizesporSerbest
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor