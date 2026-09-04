Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri: İsmail Kartal ve Vincenzo Italiano'nun kadro tercihleri
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibin tek hedefi kazanarak yoluna devam edebilmek. Teknik direktörler İsmail Kartal ve Vincenzo Italiano büyük ölçüde kadrolarını belirledi. İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri...
Türk futbolunun iki köklü kulübü, bugüne kadar resmi ve özel olmak üzere 364 kez kozlarını paylaştı. 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadeleyle birlikte rekabette 365. randevu gerçekleşecek.
Derbi öncesinde iki takımın rekabet istatistiklerinin yanı sıra ilk kez bu atmosferi yaşayabilecek 18 futbolcu ve golcülerin performansları da dikkat çekiyor.
REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜN
İki ekip arasındaki rekabet, 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başladı. Geride kalan 364 karşılaşmanın 137'sini Fenerbahçe, 130'unu Beşiktaş kazandı. 97 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 504 kez fileleri havalandırırken Beşiktaş 463 gol kaydetti.
LİGDE 141. RANDEVU
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 141. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 140 maçın 51'ini Fenerbahçe, 44'ünü Beşiktaş kazandı. 45 karşılaşmada taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Fenerbahçe ligdeki derbilerde 162 gol atarken Beşiktaş 160 kez fileleri havalandırdı.
KADIKÖY'DE 65. BULUŞMA
İki takım, resmi ve özel karşılaşmalar dahil olmak üzere Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde bugüne kadar 64 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe biri hükmen olmak üzere 24, Beşiktaş ise 22 galibiyet aldı. 18 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Kadıköy'deki derbilerde Fenerbahçe 91, Beşiktaş 86 gol kaydetti.
LİGDE KADIKÖY KARNESİ
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 45 kez lig maçına çıktı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 18'ini, Beşiktaş ise 12'sini kazandı. 15 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Kanarya bu maçlarda 64, Beşiktaş ise 58 gol attı.
BEŞİKTAŞ'TAN FARKLI GALİBİYETLER
Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır mağlubiyetlerinden bazılarını yaşattı. Siyah-beyazlı ekip, 6 Ocak 1990'daki lig karşılaşmasını 5-1 kazandı. Beşiktaş ayrıca rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1 mağlup etti. Fenerbahçe ise sahasında Beşiktaş karşısında biri hükmen olmak üzere 4 kez 3-0'lık galibiyet elde etti.
18 FUTBOLCU İLK DERBİSİNİ BEKLİYOR
Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında toplam 18 futbolcu, görev verilmesi halinde mevcut takımlarının formasıyla bu rekabette ilk kez sahaya çıkacak. Kanarya'da 5, Beşiktaş'ta ise 13 futbolcu ilk kez bu rekabette sahaya çıkma fırsatı bekliyor.
FENERBAHÇE'DE 5 İSİM İLK PEŞİNDE
Fenerbahçe'de Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Mason Greenwood, Romelu Lukaku ve Mert Günok, görev almaları halinde sarı-lacivertli formayla ilk kez Beşiktaş'a karşı oynayacak. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Günok da sarı-lacivertli formayla eski takımına karşı henüz sahaya çıkmadı.
BEŞİKTAŞ'TA 13 FUTBOLCU İLK KEZ
Beşiktaş'ta Leandro Trossard, Kassoum Ouattara, Alexander Nübel, Ernest Poku, İlhan Fakılı, Fabio Miretti, Salih Özcan, Doğan Alemdar, Dusan Vlahovic, Ümit Akdağ, Ahmet Sami Bircan, Taylan Bulut ve Yasin Özcan, görev almaları durumunda ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giyecek.
FENERBAHÇE'NİN EN TECRÜBELİSİ İSMAİL YÜKSEK
Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda Beşiktaş derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim İsmail Yüksek oldu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı toplam 5 kez forma giydi ve 1 gol attı.
Sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek'in forma giydiği bu maçlarda 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Milan Skriniar, Oğuz Aydın ve Mert Müldür 4'er; Levent Mercan, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio 3'er; Archie Brown, Nelson Semedo, Ederson ve Dorgeles Nene 2'şer kez bu derbide görev aldı.
N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Tarık Çetin ve Yiğit Efe Demir ise birer kez Beşiktaş karşısında forma giydi.
Mert Hakan Yandaş'ın hak mahrumiyeti cezası nedeniyle forma giyemeyeceği Fenerbahçe'de, derbide görev yapabilecek mevcut oyuncular arasında en tecrübeli isim İsmail Yüksek.
BEŞİKTAŞ'TA RIDVAN VE RASHICA ÖNDE
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ve Milot Rashica, Fenerbahçe karşısında 5'er maçla mevcut kadronun en tecrübeli isimleri arasında yer alıyor. Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny 3'er; Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu ve Wilfred Ndidi 2'şer kez Fenerbahçe karşısında siyah-beyazlı formayı giydi. Kartal Kayra Yılmaz, Tiago Djalo, Hyeon-gyu Oh, Junior Olaitan, Emmanuel Agbadou ve Amir Murillo ise birer kez derbide görev yaptı.
GÖZLER YILDIZ GOLCÜLERDE
Derbide iki takımın hücum hattındaki yıldız isimler de ön plana çıkacak. Fenerbahçe, sezon başında eski golcüsü Vedat Muriqi'yi kadrosuna katarken daha sonra Romelu Lukaku transferini gerçekleştirdi. Beşiktaş ise Hyeon-gyu Oh'un ardından bu sezon Dusan Vlahovic'i renklerine bağladı.
İKİ TAKIM DA 15 GOL ATTI
Avrupa elemeleriyle sezonu açan Fenerbahçe ve Beşiktaş, bugüne kadar 9'ar resmi karşılaşmaya çıktı. Fenerbahçe bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken Beşiktaş 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. İki takım da 9 maçlık periyotta rakip fileleri 15'er kez havalandırdı.
Fenerbahçe bu gollerin 8'ini Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 7'sini Süper Lig'de kaydetti. Beşiktaş ise 8 golü UEFA Avrupa Ligi elemelerinde, 7 golü ligde attı.
FENERBAHÇE EN GOLCÜ OYUNCUSUYLA YOLLARINI AYIRDI
Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde takımın en golcü ismi olan Anderson Talisca ile yollarını ayırdı. Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertlilerin attığı 15 golün 5'ini kaydetti. Talisca, ligde Gençlerbirliği karşısında 1 kez fileleri havalandırırken Avrupa'da Gornik Zabrze ve Sturm Graz ile oynanan 4 karşılaşmada toplam 4 gol attı.
GREENWOOD VE MURIQI SAHNEYE ÇIKACAK
Talisca'nın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin hücum hattında Mason Greenwood ve Vedat Muriqi öne çıkıyor. Greenwood, Süper Lig'de Konyaspor karşısında 2 gol atarken Avrupa elemelerinde Sturm Graz ve Olimpik Lyon karşılaşmalarında birer kez fileleri havalandırarak toplam 4 gole ulaştı.
Vedat Muriqi ise ligde çıktığı son 2 maçta gol atmayı başarırken Olimpik Lyon ile oynanan rövanş karşılaşmasında da ağları sarstı.
VLAHOVIC HAT-TRICK'LE BAŞLADI
Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla gol attığı ilk karşılaşmayı hat-trick'le tamamladı. 26 yaşındaki santrfor, 2'si Süper Lig, 2'si Avrupa olmak üzere çıktığı 4 karşılaşmada Arca Çorum FK'ye karşı 3 gol attı.
BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM 3'ER GOLDE
Dusan Vlahovic'in yanı sıra Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny de 3'er golle Beşiktaş'ın en golcü isimleri arasında bulunuyor. Üç futbolcu, siyah-beyazlıların sezonun ilk bölümündeki 15 gollük performansında önemli rol oynadı.
CERNY KRİTİK GOLLER ATTI
Vaclav Cerny, Hradec Kralove ve Eyüpspor karşılaşmalarında attığı gollerle Beşiktaş'ın 1-0'lık galibiyetlerinde başrol oynadı. Çek futbolcu, Arca Çorum FK karşılaşmasında da fileleri havalandırdı.
PENALTILAR ORKUN KÖKÇÜ'DE
Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, attığı 3 golün 2'sini penaltıdan kaydetti. Milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Midtjylland ile oynanan iki maçta toplam 2 gol atarken Kauno Zalgiris karşılaşmasında da penaltıdan fileleri havalandırdı.
Orkun Kökçü, Süper Lig'de ise henüz gol sevinci yaşayamadı.
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Oğuz, İrfan, Greenwood, Muriqi
BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaitan, Orkun, Cerny, Trossard, Vlahovic