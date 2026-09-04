Derbi öncesinde iki takımın rekabet istatistiklerinin yanı sıra ilk kez bu atmosferi yaşayabilecek 18 futbolcu ve golcülerin performansları da dikkat çekiyor.

Türk futbolunun iki köklü kulübü, bugüne kadar resmi ve özel olmak üzere 364 kez kozlarını paylaştı. 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadeleyle birlikte rekabette 365. randevu gerçekleşecek.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 141. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 140 maçın 51'ini Fenerbahçe, 44'ünü Beşiktaş kazandı. 45 karşılaşmada taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Fenerbahçe ligdeki derbilerde 162 gol atarken Beşiktaş 160 kez fileleri havalandırdı.

İki ekip arasındaki rekabet, 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başladı. Geride kalan 364 karşılaşmanın 137'sini Fenerbahçe, 130'unu Beşiktaş kazandı. 97 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 504 kez fileleri havalandırırken Beşiktaş 463 gol kaydetti.

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KADIKÖY'DE 65. BULUŞMA

İki takım, resmi ve özel karşılaşmalar dahil olmak üzere Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde bugüne kadar 64 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe biri hükmen olmak üzere 24, Beşiktaş ise 22 galibiyet aldı. 18 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Kadıköy'deki derbilerde Fenerbahçe 91, Beşiktaş 86 gol kaydetti.

LİGDE KADIKÖY KARNESİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 45 kez lig maçına çıktı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 18'ini, Beşiktaş ise 12'sini kazandı. 15 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Kanarya bu maçlarda 64, Beşiktaş ise 58 gol attı.

BEŞİKTAŞ'TAN FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır mağlubiyetlerinden bazılarını yaşattı. Siyah-beyazlı ekip, 6 Ocak 1990'daki lig karşılaşmasını 5-1 kazandı. Beşiktaş ayrıca rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1 mağlup etti. Fenerbahçe ise sahasında Beşiktaş karşısında biri hükmen olmak üzere 4 kez 3-0'lık galibiyet elde etti.

18 FUTBOLCU İLK DERBİSİNİ BEKLİYOR

Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında toplam 18 futbolcu, görev verilmesi halinde mevcut takımlarının formasıyla bu rekabette ilk kez sahaya çıkacak. Kanarya'da 5, Beşiktaş'ta ise 13 futbolcu ilk kez bu rekabette sahaya çıkma fırsatı bekliyor.