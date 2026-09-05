Kadıköy’de dev derbi: Fenerbahçe - Beşiktaş! İsmail Kartal’ın kozu, Italiano’nun planı ve tüm detaylar Takvim'de

DİKKAT ÇEKEN TABLO

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında da 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-Lacivertliler, bu maçlarda Cimbom'a 3 gol atarken kalesini gole kapattı. İsmail Kartal'ın derbilerdeki yenilmezlik serisi, tecrübeli teknik adamın büyük maçlardaki başarısını ortaya koyuyor. Fenerbahçe, bugün Kadıköy'de Beşiktaş karşısında da bu istatistiğini sürdürerek sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Kartal'ın derbi tecrübesi, avantaj olarak görülüyor.

ÇAĞLAR RESMEN ÇORUM FK'DA

Sarı-lacivertliler'de geleceği tartışma konusu olan Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu. 30 yaşındaki savunmacı, sağlık kontrollerinden geçerek Çorum FK ile resmi sözleşmeye imza attı. Detaylı sağlık kontrollerini başarıyla tamamlayan tecrübeli savunmacı, kendisini Arca Çorum FK renklerine bağlayan resmi mukaveleye imzayı attı.

KARTAL DERBİYE HAZIR

Beşiktaş'ta derbi maçı stratejisi belli oldu. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçında farklı bir planla sahada olacak.