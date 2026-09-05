Kadıköy’de dev derbi: Fenerbahçe - Beşiktaş! İsmail Kartal’ın kozu, Italiano’nun planı ve tüm detaylar Takvim'de
Süper Lig'in ilk derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Kanarya ile yeni kimliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kartal kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerin en büyük kozu teknik direktör İsmail Kartal. Siyah-beyazlılar ise Vincenzo Italiano'nun geçiş hücumlarıyla zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek amacında.
Sezonun ilk derbisinde Süper Lig'in iki büyük çınarı Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.
Sezona Gençlerbirliği yenilgisiyle başlayan Kanarya, Konyaspor ve Samsunspor galibiyetleriyle moral depoladı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, ezeli rakibini de mağlup ederek 3'te 3 yapmayı planlıyor. Fenerbahçe gibi 3 maçta 2 galibiyeti olan Beşiktaş ise Kadıköy'den galibiyetle ayrılarak taraftarını mutlu etmenin peşinde.
Siyah-Beyazlılar'da, tüm gözler son maçta hat-trick yapan Dusan Vlahovic'te olacak. Sırp golcü, Beşiktaş'ın 6-2 kazandığı Çorum FK maçında hat-trick yaparak tribünleri coşturmuştu.
FENER'İN KOZU KARTAL
Fenerbahçe'nin elindeki en güçlü kozlardan biri İsmail Kartal'ın derbi karnesi. Kartal, derbilerde elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Tecrübeli teknik adam yönetiminde Sarı-Lacivertliler, 2021 yılından bu yana Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı 6 derbide mağlubiyet yaşamadı. Bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Kanarya, kalesinde ise 3 gol gördü.
DİKKAT ÇEKEN TABLO
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında da 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-Lacivertliler, bu maçlarda Cimbom'a 3 gol atarken kalesini gole kapattı. İsmail Kartal'ın derbilerdeki yenilmezlik serisi, tecrübeli teknik adamın büyük maçlardaki başarısını ortaya koyuyor. Fenerbahçe, bugün Kadıköy'de Beşiktaş karşısında da bu istatistiğini sürdürerek sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Kartal'ın derbi tecrübesi, avantaj olarak görülüyor.
ÇAĞLAR RESMEN ÇORUM FK'DA
Sarı-lacivertliler'de geleceği tartışma konusu olan Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu. 30 yaşındaki savunmacı, sağlık kontrollerinden geçerek Çorum FK ile resmi sözleşmeye imza attı. Detaylı sağlık kontrollerini başarıyla tamamlayan tecrübeli savunmacı, kendisini Arca Çorum FK renklerine bağlayan resmi mukaveleye imzayı attı.
KARTAL DERBİYE HAZIR
Beşiktaş'ta derbi maçı stratejisi belli oldu. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçında farklı bir planla sahada olacak.
Tecrübeli teknik adam daha önce oynadığı 3 maça göre farklı bir stratejiyle Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak. Beşiktaş, ligin ilk haftasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken yüzde 66 topa sahip olma oranıyla mücadele etti. Alanyaspor'a karşı ise yüzde 65 topla oynadı. Çorum ile oynanan mücadelede ise yüzde 52 topa sahip olan Kartal, yüzde 61'lik bir ortalama tutturdu.
Yüzde 61 ortalama ile mücadele eden Kartal'da Italiano'nun derbide topu rakibe vermeyi planladığı gelen haberler arasında. Derbide planını değiştirecek olan siyah-beyazlılar, karşılama oyunu oynayacak. Topu rakibe verip geçiş oyunu kovalayacak.
Beşiktaş'ta derbide savunmanın göbeğinde oynayacak ikili netleşti. Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun Fenerbahçe derbisinde stoper ikilisi olarak Djalo ve Emirhan'a şans vereceği öğrenildi.
Italiano, Çorum FK ile oynanan karşılaşmada Agbadou-Djalo ikilisine görev vermişti. Italiano, Çorum maçında Agbadou'nun performansından memnun kalmadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Türkiye kariyerindeki ilk derbi sınavını verecek. İtalyan teknik adam, Fenerbahçe karşısında 3 puan hedefliyor.