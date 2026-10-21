Galatasaray penaltı bekledi! Lille maçında kritik VAR kararı

Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılıların lehine verilen penaltı kararı, Video Yardımcı Hakem (VAR) müdahalesi sonrasında değişti.

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi 'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Galatasaray penaltı bekledi. (Fotoğraf: TRT 1 ekran görüntüsü)

PENALTI KARARI VAR'DAN DÖNDÜ

Karşılaşmanın hakemi Rade Obrenovic, Osimhen'in düşmesi sonrası Galatasaray lehine penaltı kararı verdi. Ancak VAR incelemesinin ardından Sloven hakem ilk kararından vazgeçerek penaltıyı iptal etti.

Böylece sarı-kırmızılı ekip, penaltı kullanma fırsatını değerlendiremeden oyun devam etti.

Temsilcimiz Galatasaray'ın VAR incelemesi ardından iptal edilen penaltı pozisyonu 👇 https://t.co/5gR0IRuwiZ — TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026