UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray penaltı bekledi! Lille maçında kritik VAR kararı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille'e konuk olan Galatasaray'ın kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Sloven hakem Rade Obrenovic'in kararını değiştirdiği pozisyon karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Galatasaray penaltı bekledi! Lille maçında kritik VAR kararı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılıların lehine verilen penaltı kararı, Video Yardımcı Hakem (VAR) müdahalesi sonrasında değişti.

Galatasaray penaltı bekledi. (Fotoğraf: TRT 1 ekran görüntüsü)Galatasaray penaltı bekledi. (Fotoğraf: TRT 1 ekran görüntüsü)

PENALTI KARARI VAR'DAN DÖNDÜ

Karşılaşmanın hakemi Rade Obrenovic, Osimhen'in düşmesi sonrası Galatasaray lehine penaltı kararı verdi. Ancak VAR incelemesinin ardından Sloven hakem ilk kararından vazgeçerek penaltıyı iptal etti.

Böylece sarı-kırmızılı ekip, penaltı kullanma fırsatını değerlendiremeden oyun devam etti.

Galatasaray transferde geleceğin yıldızını istiyor! 2. Batrakov yolda
SONRAKİ HABER

Galatasaray'a ikinci Rus yıldız
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Galatasaray

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler