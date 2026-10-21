Galatasaray penaltı bekledi! Lille maçında kritik VAR kararı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille'e konuk olan Galatasaray'ın kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Sloven hakem Rade Obrenovic'in kararını değiştirdiği pozisyon karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılıların lehine verilen penaltı kararı, Video Yardımcı Hakem (VAR) müdahalesi sonrasında değişti.
PENALTI KARARI VAR'DAN DÖNDÜ
Karşılaşmanın hakemi Rade Obrenovic, Osimhen'in düşmesi sonrası Galatasaray lehine penaltı kararı verdi. Ancak VAR incelemesinin ardından Sloven hakem ilk kararından vazgeçerek penaltıyı iptal etti.
Böylece sarı-kırmızılı ekip, penaltı kullanma fırsatını değerlendiremeden oyun devam etti.
Temsilcimiz Galatasaray'ın VAR incelemesi ardından iptal edilen penaltı pozisyonu 👇 https://t.co/5gR0IRuwiZ— TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026
Burak Zihni Takvim.com.tr Galatasaray