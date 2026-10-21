Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i ezdi geçti! Galibiyet sonrası dev gelir
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup eden Galatasaray, hem ilk galibiyetine ulaştı hem de önemli bir gelirin sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar, Fransa'da elde ettiği zaferle 2,1 milyon euro galibiyet primine hak kazandı. Lig aşamasına katılım karşılığında 18,62 milyon euro kazanan Cimbom'un bu iki kalemden elde ettiği toplam gelir 20,72 milyon euroya yükseldi. UEFA'nın sonraki turlar için belirlediği ödüller de dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya geldi. Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-2 kazanarak organizasyondaki ilk galibiyetine ulaştı.
Okan Buruk'un öğrencileri, 2-1 geriye düştüğü karşılaşmada geri dönüşe imza atarken üç puanın yanı sıra UEFA'nın galibiyet primini de kazandı.
LILLE GALİBİYETİ 2,1 MİLYON EURO GETİRDİ
UEFA'nın 2026-2027 sezonu için belirlediği Şampiyonlar Ligi ödül sisteminde lig aşamasındaki her galibiyete 2,1 milyon euro prim veriliyor.
Lille karşısında 4-2 kazanan Galatasaray, böylece 2,1 milyon euro tutarında galibiyet primine hak kazandı.
Sarı-kırmızılılar, ilk iki haftada Sporting ve Barcelona karşısında mağlubiyet yaşamıştı.
Fransa deplasmanında elde edilen galibiyet, Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maç sonucu primi oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILIMDAN 18,62 MİLYON EURO
Galatasaray, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayarak ligde üst üste dördüncü kez mutlu sona ulaşmıştı.
Bu başarısıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılılar, lig aşamasına katılım bedeli olarak 18,62 milyon euroya hak kazandı.
UEFA'nın 36 kulübün tamamına ayırdığı bu başlangıç payı, maç sonuçlarına bağlı performans primlerinden bağımsız olarak hesaplanıyor.
İKİ KALEMDEN TOPLAM 20,72 MİLYON EURO
Lille galibiyetinin ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde katılım ve maç sonucu primlerinden oluşan toplam geliri 20,72 milyon euroya ulaştı.
Bu tutarın 18,62 milyon euroluk bölümünü lig aşamasına katılım payı, 2,1 milyon euroluk bölümünü ise Lille galibiyeti oluşturuyor.
Söz konusu hesaplamaya UEFA'nın kulüplere performans ve yayın değeri üzerinden dağıttığı diğer gelirler dahil değil.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği nihai toplam gelir, lig aşamasını bitireceği sıra ve turnuvada ulaşacağı turlara göre artabilecek.
İLK 24'E GİRERSE 1 MİLYON EURO DAHA
UEFA'nın ödül sistemine göre lig aşamasını 9 ile 24. sıralar arasında bitiren takımlar, son 16 play-off turunda mücadele etme hakkı kazanıyor.
Bu aşamaya yükselen kulüplere 1 milyon euro ödeme yapılıyor.
Galatasaray, lig aşamasını söz konusu sıralarda tamamlaması halinde bu gelir kaleminden de yararlanabilecek.
İLK 8'İN ÖDÜLÜ DAHA YÜKSEK
Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını ilk sekizde tamamlayan kulüpler, play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükseliyor.
UEFA, ilk sekizde yer alan takımlara lig sıralaması gelirlerine ek olarak 2 milyon euro bonus veriyor.
Son 16 turuna yükselme ödülü ise 11 milyon euro olarak uygulanıyor.
Dolayısıyla Galatasaray'ın lig aşamasını ilk sekizde tamamlaması halinde, 2 milyon euroluk ilk sekiz bonusunun yanı sıra 11 milyon euroluk son 16 turu ödülüne de hak kazanması mümkün olacak.
UEFA'DAN SONRAKİ TURLARA MİLYONLARCA EURO
UEFA'nın Şampiyonlar Ligi gelir dağılımında eleme turlarına yükselen kulüpler için de önemli ödüller bulunuyor.
Son 16 turuna katılan takımlara 11 milyon euro, çeyrek finale yükselenlere ise 12,5 milyon euro ödeme yapılıyor.
Yarı finale kalan kulüpler 15 milyon euro, finale çıkan ekipler ise 18,5 milyon euro daha kazanıyor.
Kupayı kazanan takım ayrıca 6,5 milyon euro şampiyonluk ödülünün sahibi oluyor.
GALATASARAY FRANSA'DA 4 GOLLE KAZANDI
Galatasaray, Lille deplasmanına hızlı başladı ve Yunus Akgün'ün henüz 2. dakikadaki golüyle öne geçti.
Fransız ekibi, Soriba Diaoune'nin 7 ve 39. dakikalardaki golleriyle 2-1 üstünlük yakaladı.
Sarı-kırmızılılar, 44. dakikada Aleksey Batrakov ile beraberliği sağladı. İkinci yarıda Lucas Torreira ve Victor Osimhen'in golleriyle skoru 4-2'ye taşıyan Galatasaray, Fransa'dan galibiyetle ayrıldı.
Okan Buruk'un öğrencileri, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde puanını 3'e yükseltti.
GALATASARAY İÇİN YENİ GELİR FIRSATLARI
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında beş karşılaşma daha oynayacak.
Sarı-kırmızılılar, sonraki maçlarda elde edeceği her galibiyetle 2,1 milyon euro, her beraberlikle 700 bin euro daha sonuç primi kazanabilecek.
Lig aşamasının tamamlanmasıyla birlikte sıralama ödülü ve diğer UEFA gelir kalemleri de Galatasaray'ın sezonluk Avrupa kazancına eklenecek.