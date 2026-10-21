İKİ KALEMDEN TOPLAM 20,72 MİLYON EURO Lille galibiyetinin ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde katılım ve maç sonucu primlerinden oluşan toplam geliri 20,72 milyon euroya ulaştı. Bu tutarın 18,62 milyon euroluk bölümünü lig aşamasına katılım payı, 2,1 milyon euroluk bölümünü ise Lille galibiyeti oluşturuyor. Söz konusu hesaplamaya UEFA'nın kulüplere performans ve yayın değeri üzerinden dağıttığı diğer gelirler dahil değil. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği nihai toplam gelir, lig aşamasını bitireceği sıra ve turnuvada ulaşacağı turlara göre artabilecek.

İLK 24'E GİRERSE 1 MİLYON EURO DAHA UEFA'nın ödül sistemine göre lig aşamasını 9 ile 24. sıralar arasında bitiren takımlar, son 16 play-off turunda mücadele etme hakkı kazanıyor. Bu aşamaya yükselen kulüplere 1 milyon euro ödeme yapılıyor. Galatasaray, lig aşamasını söz konusu sıralarda tamamlaması halinde bu gelir kaleminden de yararlanabilecek.

İLK 8'İN ÖDÜLÜ DAHA YÜKSEK Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını ilk sekizde tamamlayan kulüpler, play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükseliyor. UEFA, ilk sekizde yer alan takımlara lig sıralaması gelirlerine ek olarak 2 milyon euro bonus veriyor. Son 16 turuna yükselme ödülü ise 11 milyon euro olarak uygulanıyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın lig aşamasını ilk sekizde tamamlaması halinde, 2 milyon euroluk ilk sekiz bonusunun yanı sıra 11 milyon euroluk son 16 turu ödülüne de hak kazanması mümkün olacak.

UEFA'DAN SONRAKİ TURLARA MİLYONLARCA EURO UEFA'nın Şampiyonlar Ligi gelir dağılımında eleme turlarına yükselen kulüpler için de önemli ödüller bulunuyor. Son 16 turuna katılan takımlara 11 milyon euro, çeyrek finale yükselenlere ise 12,5 milyon euro ödeme yapılıyor. Yarı finale kalan kulüpler 15 milyon euro, finale çıkan ekipler ise 18,5 milyon euro daha kazanıyor. Kupayı kazanan takım ayrıca 6,5 milyon euro şampiyonluk ödülünün sahibi oluyor.