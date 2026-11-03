Liverpool'un Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı! Kafilede 7 eksik var
UEFA, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 5 Kasım Perşembe günü Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri açıkladı. Beşiktaş'ın Celtic ile mücadelesini Alman Sascha Stegemann, Trabzonspor'un Freiburg karşılaşmasını ise Estonyalı Kristo Tohver yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool karşı karşıya gelecek.
4 Kasım Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak mücadele öncesinde İngiliz temsilcisinin İstanbul'a gelecek kadrosu açıklandı. Liverpool'da 7 futbolcu çeşitli nedenlerle kadroda yer almadı.
LIVERPOOL'DA 5 FUTBOLCU SAKAT
Liverpool'da Giovanni Leoni, Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Ryan Gravenberch ve Hugo Ekitike sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi.
UEFA LİSTESİNDE 2 İSİM YOK
İngiliz ekibinde sakatlıkları bulunan oyuncuların yanı sıra Federico Chiesa ve Wataru Endo da Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
İki futbolcu, Liverpool'un UEFA'ya bildirdiği listede yer almıyor.
LIVERPOOL'UN FENERBAHÇE MAÇI KADROSU
Liverpool'un Fenerbahçe karşılaşması için açıkladığı 22 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:
Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Gakpo, Tsimikas, Munoz, Mamardashvili, Woodman, Barcola, Araujo, Nyoni, Chambers, McConnell, Koumas, Ngumoha ve Danns.
Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesi, 4 Kasım Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak.