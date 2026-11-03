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Liverpool'un Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı! Kafilede 7 eksik var

UEFA, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 5 Kasım Perşembe günü Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri açıkladı. Beşiktaş'ın Celtic ile mücadelesini Alman Sascha Stegemann, Trabzonspor'un Freiburg karşılaşmasını ise Estonyalı Kristo Tohver yönetecek.

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Liverpool'un Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı! Kafilede 7 eksik var

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool karşı karşıya gelecek.

4 Kasım Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak mücadele öncesinde İngiliz temsilcisinin İstanbul'a gelecek kadrosu açıklandı. Liverpool'da 7 futbolcu çeşitli nedenlerle kadroda yer almadı.

Liverpool'un Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı! Kafilede 7 eksik var-2
LIVERPOOL'DA 5 FUTBOLCU SAKAT

Liverpool'da Giovanni Leoni, Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Ryan Gravenberch ve Hugo Ekitike sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi.

Liverpool'un Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı! Kafilede 7 eksik var-3
UEFA LİSTESİNDE 2 İSİM YOK

İngiliz ekibinde sakatlıkları bulunan oyuncuların yanı sıra Federico Chiesa ve Wataru Endo da Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

İki futbolcu, Liverpool'un UEFA'ya bildirdiği listede yer almıyor.

Liverpool'un Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı! Kafilede 7 eksik var-4
LIVERPOOL'UN FENERBAHÇE MAÇI KADROSU

Liverpool'un Fenerbahçe karşılaşması için açıkladığı 22 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:

Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Gakpo, Tsimikas, Munoz, Mamardashvili, Woodman, Barcola, Araujo, Nyoni, Chambers, McConnell, Koumas, Ngumoha ve Danns.

Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesi, 4 Kasım Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak.

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