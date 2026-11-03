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Fenerbahçe'de 197 milyon euroluk hüsran! 5 transfer sahada bekleneni veremedi

Fenerbahçe'de Bonservis ve sözleşmelerinin maliyeti 187.8 milyon euroyu bulan Gre enwood, Vedat Muriç, Ake, Oppong ve Lukaku’nun performansı düşündürüyor

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Fenerbahçe'de 197 milyon euroluk hüsran! 5 transfer sahada bekleneni veremedi

Fenerbahçe, Mason Greenwood için 39 milyon euro bonservis ödemesi yaptı. 10 milyon eurodan 4 yıllık sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun toplam maliyeti 79 milyon euroyu buluyor.


Fenerbahçe'de 197 milyon euroluk hüsran! 5 transfer sahada bekleneni veremedi-2

Yeniden Fenerbahçe'ye dönen Vedat Muriç ise 7 milyon eurodan 3 yıl içinde 21 milyon euro kazanacak. Bonservisine ise 15,5 milyon euro ödendi. Toplam maliyeti 36,5 milyon euro.Yine Hollandalı stoper Nathan Aké'nin maliyeti 34,4 milyon euro. Oppong transferi için ise 24,4 milyon euro kasadan çıkacak.

Fenerbahçe'den yıllık 7,5 milyon euro kazanan Belçikalı santrfor Romelu Lukaku'nun ise toplam maliyeti 13,3 milyon euro seviyelerinde. 5 oyuncunun bonservis ve maaşlarının toplamı 187,6 milyon euroyu buluyor.

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Ahmet Can Aras
Ahmet Can Aras Takvim.com.tr Fenerbahçe

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