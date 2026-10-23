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Fenerbahçe'de flaş derbi kararı! Aziz Yıldırım elini cebine atacak

Trendyol Süper Lig'de pazartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti. Sarı-lacivertlilerde derbi galibiyeti için ekstra prim kararı alınırken, karşılaşmanın sonucuna göre kulüpte önemli adımlar atılabileceği öğrenildi.

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Fenerbahçe'de flaş derbi kararı! Aziz Yıldırım elini cebine atacak

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de gözler kritik derbiye çevrildi.

Sarı-lacivertli yönetim, sezonun gidişatı açısından büyük önem taşıyan karşılaşma öncesinde takıma destek verme kararı aldı.

Derbiden alınacak olumsuz bir sonucun kulüpte radikal kararları beraberinde getirebileceği, galibiyet halinde ise yeni bir sayfa açılacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de flaş derbi kararı! Aziz Yıldırım elini cebine atacak-2
YÖNETİMDEN TAKIMA MORAL ZİYARETİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerin, son dönemde eleştirilerin hedefi olan teknik heyet ile futbolculara desteklerini göstermek amacıyla tesislere gideceği öğrenildi.

Sarı-lacivertli idarecilerin oyuncularla bir araya gelerek derbinin önemini vurgulayacağı ve kritik mücadele öncesinde takıma moral vereceği belirtildi.

Yönetimin, Galatasaray karşılaşmasını yalnızca üç puanlık bir mücadele olarak görmediği ve futbolculardan derbiye bu bilinçle hazırlanmalarını istediği aktarıldı.

Fenerbahçe'de flaş derbi kararı! Aziz Yıldırım elini cebine atacak-3
DERBİ GALİBİYETİNE EKSTRA PRİM

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin Galatasaray derbisi için özel prim kararı aldığı öğrenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansının aksine Süper Lig'de üst üste üç maç kazanan sarı-lacivertlilerin, derbiden de galibiyetle ayrılarak bu seriyi sürdürmesi hedefleniyor.

Fenerbahçe'de flaş derbi kararı! Aziz Yıldırım elini cebine atacak-4
Yöneticilerin, Galatasaray karşısında alınacak galibiyetin takımın moralini daha da yükselteceği görüşünde olduğu bildirildi.

Bu doğrultuda kararlaştırılan ekstra primin miktarı ise ilerleyen günlerde futbolculara açıklanacak.

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