Derbiden alınacak olumsuz bir sonucun kulüpte radikal kararları beraberinde getirebileceği, galibiyet halinde ise yeni bir sayfa açılacağı ifade edildi.



YÖNETİMDEN TAKIMA MORAL ZİYARETİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerin, son dönemde eleştirilerin hedefi olan teknik heyet ile futbolculara desteklerini göstermek amacıyla tesislere gideceği öğrenildi.

Sarı-lacivertli idarecilerin oyuncularla bir araya gelerek derbinin önemini vurgulayacağı ve kritik mücadele öncesinde takıma moral vereceği belirtildi.

Yönetimin, Galatasaray karşılaşmasını yalnızca üç puanlık bir mücadele olarak görmediği ve futbolculardan derbiye bu bilinçle hazırlanmalarını istediği aktarıldı.