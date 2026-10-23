Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu: Yönetim teklif bekliyor
Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, yabancı kontenjanında yer açmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması planlanan ilk isim Ognjen Mimovic oldu.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi için kadro planlamasına başladı.
Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi, Talisca'nın ayrılığı ve Marco Asensio'nun sakatlığının ardından önceliği orta saha transferine verdi.
Sarı-lacivertliler, yeni takviyeler öncesinde yabancı kontenjanında yer açmak için bazı oyuncularla yollarını ayırmayı planlıyor.
FENERBAHÇE'DE MIMOVIC KARARI
Fenerbahçe'de ayrılması planlanan ilk futbolcu Ognjen Mimovic oldu.
Ali Koç döneminde Kızılyıldız'dan 6,7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Sırp sağ bek, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde henüz resmi maçta forma giyemedi.
Transferinin ardından önce Rusya temsilcisi Zenit'e, daha sonra Pafos'a kiralanan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe kadrosuna geri döndü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SÜRE ALAMADI
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı üç karşılaşmada maç kadrosunda yer almasına rağmen teknik direktör İsmail Kartal tarafından sahaya sürülmedi.
Sarı-lacivertli yönetim, devre arasında kadroda düşünülmeyen Sırp futbolcuyla yollarını ayırmayı hedefliyor.
Mimovic için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olan Fenerbahçe, bu ayrılıkla yabancı kontenjanında yer açarak planlanan orta saha transferine alan oluşturmayı amaçlıyor.