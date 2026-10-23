Sarı-lacivertliler, yeni takviyeler öncesinde yabancı kontenjanında yer açmak için bazı oyuncularla yollarını ayırmayı planlıyor.

Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi, Talisca'nın ayrılığı ve Marco Asensio'nun sakatlığının ardından önceliği orta saha transferine verdi.

Süper Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , ocak ayı transfer dönemi için kadro planlamasına başladı.

Transferinin ardından önce Rusya temsilcisi Zenit'e, daha sonra Pafos'a kiralanan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe kadrosuna geri döndü.

Ali Koç döneminde Kızılyıldız'dan 6,7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Sırp sağ bek, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde henüz resmi maçta forma giyemedi.

Fenerbahçe'de ayrılması planlanan ilk futbolcu Ognjen Mimovic oldu.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SÜRE ALAMADI

Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı üç karşılaşmada maç kadrosunda yer almasına rağmen teknik direktör İsmail Kartal tarafından sahaya sürülmedi.