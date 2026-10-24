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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı: 36 milyar 384 milyon lira

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı. Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün net borcunun 36 milyar 384 milyon lira olduğunu duyurdu.

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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı: 36 milyar 384 milyon lira

Fenerbahçe Kulübünün toplam borcunun 36 milyar 384 milyon lira olduğu belirtildi.

Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki olağan yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün borcunu açıkladı.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı (Foto: DHA)Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı (Foto: DHA)

Vodina, 1 Haziran 2026-31 Ağustos 2026 dönemini kapsayan rapora göre kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 22 milyar 727 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin 13 milyar 935 milyon lira, birikmiş özkaynak zararının 278 milyon lira olduğunu duyurdu.

Vodina, kulübün toplam yükümlülüklerinin 36 milyar 384 milyon lira olduğunu üyelere aktardı.

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