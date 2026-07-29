Fenerbahçe'nin Górnik Zabrze maçı ilk 11'i belli oldu!

Anderson Talisca FENERBAHÇE'YE BERABERLİK YETİYOR İlk karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Polonya deplasmanında kazanması veya berabere kalması halinde bir üst tura yükselecek. Gornik Zabrze'nin karşılaşmayı tek farklı kazanması durumunda mücadele uzatmalara taşınacak. Uzatma bölümünde eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen taraf seri penaltı atışları sonucunda belli olacak. Polonya temsilcisinin iki veya daha farklı bir skorla galip gelmesi durumunda ise Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

Milan Škriniar MUHTEMEL RAKİP STURM GRAZ Fenerbahçe, Górnik Zabrze engelini aşması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turuna yükselecek. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki rakibi, Hearts'ı eleyen Sturm Graz olacak. Fenerbahçe, Polonya deplasmanında avantajını koruyarak Devler Ligi yolculuğuna devam etmeyi hedefliyor.

Marco Asensio FENERBAHÇE'NİN MAÇ KADROSU Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu futbolcular yer alıyor: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nélson Semedo, Milan Škriniar, Ognjen Mimović, Archie Brown, İsmail Yüksek, Mattéo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder ve Sidiki Chérif.