Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte UEFA'daki yerimiz (2026-2027 Sezonu)
Ülkemizi UEFA organizasyonlarında temsil eden takımlarımız için sezon resmen başladı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Górnik Zabrze'yi 1-0 yenerek önemli bir avantaj yakaladı. Başakşehir, Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk mücadelesinde Inter Turku ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk mücadelesinde FC Midtjylland'ı ağırlayacak. Sarı lacivertlilerin aldığı galibiyet sonrası ülke puanları da güncellendi. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte sıralama...
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Burak Zihni Takvim.com.tr Spor