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Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte UEFA'daki yerimiz (2026-2027 Sezonu)

Ülkemizi UEFA organizasyonlarında temsil eden takımlarımız için sezon resmen başladı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Górnik Zabrze'yi 1-0 yenerek önemli bir avantaj yakaladı. Başakşehir, Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk mücadelesinde Inter Turku ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk mücadelesinde FC Midtjylland'ı ağırlayacak. Sarı lacivertlilerin aldığı galibiyet sonrası ülke puanları da güncellendi. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte sıralama...

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Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte UEFA’daki yerimiz 2026-2027 Sezonu

Türkiye'yi UEFA organizasyonlarında temsil eden takımlar için 2026-2027 sezonu başladı.

Avrupa sahnesine çıkan ilk temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi konuk etti.

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte UEFA’daki yerimiz 2026-2027 Sezonu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Górnik Zabrze'yi 1-0 yendi. Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca'nın 37. dakikada serbest vuruştan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve rövanş için avantaj yakaladı.

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte UEFA’daki yerimiz 2026-2027 Sezonu

BEŞİKTAŞ MIDTJYLLAND'I AĞIRLAYACAK

Türkiye'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerinden Beşiktaş, 2. eleme turu ilk maçında Danimarka ekibi FC Midtjylland ile karşılaşacak.

İlk karşılaşma 23 Temmuz'da Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, rövanş ise 30 Temmuz'da Danimarka'da oynanacak.

Beşiktaş'ın galibiyet alması halinde Türkiye'nin ülke puanına 0.200 puan daha eklenecek. Beraberlik durumunda ise katkı 0.100 puan olacak.

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte UEFA’daki yerimiz 2026-2027 Sezonu

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ INTER TURKU

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yu konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ilk karşılaşma 23 Temmuz'da, rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz'da Finlandiya'da yapılacak.

Fenerbahçe'nin aldığı galibiyet sonrası sıralama güncellendi. İşte ülkeler ve puanlar...

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte UEFA’daki yerimiz 2026-2027 Sezonu

1-) İNGİLTERE: 98.519

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte UEFA’daki yerimiz 2026-2027 Sezonu

2-) İTALYA: 84.232

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte UEFA’daki yerimiz 2026-2027 Sezonu

3-) İSPANYA: 78.618

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte UEFA’daki yerimiz 2026-2027 Sezonu

4-) ALMANYA: 76.688

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte UEFA’daki yerimiz 2026-2027 Sezonu

5- FRANSA: 65.082

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte UEFA’daki yerimiz 2026-2027 Sezonu

6-) PORTEKİZ: 60.250

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte UEFA’daki yerimiz 2026-2027 Sezonu

7-) BELÇİKA: 55.650

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte UEFA’daki yerimiz 2026-2027 Sezonu

8-) HOLLANDA: 48.729

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte UEFA’daki yerimiz 2026-2027 Sezonu

9-) TÜRKİYE: 45.375

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte UEFA’daki yerimiz 2026-2027 Sezonu

10-) POLONYA: 42.325

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte UEFA’daki yerimiz 2026-2027 Sezonu

11-) ÇEKYA: 41.825

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte UEFA’daki yerimiz 2026-2027 Sezonu

12-) YUNANİSTAN: 40.412

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte UEFA’daki yerimiz 2026-2027 Sezonu

13-) DANİMARKA: 34.306

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte UEFA’daki yerimiz 2026-2027 Sezonu

14-) NORVEÇ: 33.612

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte UEFA’daki yerimiz 2026-2027 Sezonu

15-) GÜNEY KIBRIS: 31.568

Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor