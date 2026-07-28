Fenerbahçe'de yerli operasyonu: Takas formülü masada!

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yürürlükte bulunan 10+4 yabancı oyuncu kuralı doğrultusunda kadro planlamasını şekillendiriyor. Yabancı kontenjanında yer açmayı hedefleyen sarı-lacivertli yönetim, transfer listesindeki yerli isimler için girişimlerini hızlandırdı. Bu kapsamda Başakşehir'in golcüsü Bertuğ Yıldırım ile Göztepe'nin genç sağ beki Arda Okan Kurtulan için görüşmeler devam ediyor.

Cengiz Ünder

TAKAS FORMÜLÜ GÜNDEMDE Fenerbahçe, iki transferin bonservis bedelini düşürebilmek için takas seçeneğini de masaya koydu. Sarı-lacivertlilerin değerlendirdiği isimler arasında Cengiz Ünder, Gençlerbirliği ile anlaşmasına rağmen henüz resmi sözleşme imzalamayan İrfan Can Eğribayat ve Mısırlı savunmacı Omar Fayed yer alıyor. Yönetim, bu oyuncuların transferde kullanılabileceği formüller üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.