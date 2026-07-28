Fenerbahçe'de yerli operasyonu: Takas formülü masada!
10+4 yabancı oyuncu kuralı nedeniyle kadrosunda yer açmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarında yerli futbolculara yöneldi. Sarı-lacivertliler, Bertuğ Yıldırım ve Arda Okan Kurtulan için temaslarını sürdürürken, bonservis maliyetini düşürmek adına takas seçeneğini de değerlendiriyor.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yürürlükte bulunan 10+4 yabancı oyuncu kuralı doğrultusunda kadro planlamasını şekillendiriyor.
Yabancı kontenjanında yer açmayı hedefleyen sarı-lacivertli yönetim, transfer listesindeki yerli isimler için girişimlerini hızlandırdı.
Bu kapsamda Başakşehir'in golcüsü Bertuğ Yıldırım ile Göztepe'nin genç sağ beki Arda Okan Kurtulan için görüşmeler devam ediyor.
TAKAS FORMÜLÜ GÜNDEMDE
Fenerbahçe, iki transferin bonservis bedelini düşürebilmek için takas seçeneğini de masaya koydu.
Sarı-lacivertlilerin değerlendirdiği isimler arasında Cengiz Ünder, Gençlerbirliği ile anlaşmasına rağmen henüz resmi sözleşme imzalamayan İrfan Can Eğribayat ve Mısırlı savunmacı Omar Fayed yer alıyor.
Yönetim, bu oyuncuların transferde kullanılabileceği formüller üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
ARDA OKAN İÇİN SEMEDO DETAYI
Sağ bek transferinde Arda Okan Kurtulan dosyası, Nelson Semedo'nun geleceğine bağlı olarak ilerliyor. Fenerbahçe'nin Semedo ile yollarını ayırması halinde genç futbolcu için resmi adımların hız kazanması bekleniyor.
Transferin gerçekleşmesi durumunda sarı-lacivertlilerin sağ bek rotasyonunda Arda Okan Kurtulan'ın yanı sıra Mert Müldür, Mimovic ve Oğuz Aydın'ın görev yapması planlanıyor.
Böylece teknik heyetin yerli oyuncu havuzunu genişletirken yabancı kontenjanında da daha esnek bir yapı oluşturması hedefleniyor.