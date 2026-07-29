Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı: Can Uzun
Transfer döneminde uzun süredir Galatasaray ile anılan Can Uzun için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Eintracht Frankfurt’un 20 yaşındaki milli futbolcusu için Rafael Leao sürecinin ardından harekete geçeceği öne sürüldü.
Transfer döneminde uzun süredir Galatasaray ile anılan Can Uzun için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.
Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe, hücum hattındaki alternatiflerini artırmanın yanı sıra yerli oyuncu rotasyonunu da güçlendirmek istiyor.
Sarı-lacivertli yönetimin bu doğrultuda Avrupa futbolunun dikkat çeken genç yeteneklerinden Can Uzun'u transfer listesine aldığı belirtildi.
LEO SONRASI HAMLE
İsviçre basınından Sören Mundt'un haberine göre Fenerbahçe, Can Uzun'un transfer şartlarını araştırmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin öncelikle Rafael Leao için yürüttüğü görüşmelere odaklandığı, bu sürecin ardından Can Uzun dosyasını açmayı planladığı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin henüz Eintracht Frankfurt'a resmî teklif sunmadığı ve ilk somut girişimin Leao transferindeki tablonun netleşmesinden sonra yapılacağı öne sürüldü.
YERLİ ROTASYONUNDA ÖNEMLİ HAMLE
Fenerbahçe yönetiminin Can Uzun'u kadroya katmak istemesinin en önemli nedenlerinden birinin yerli oyuncu kalitesini artırmak olduğu belirtildi. On numara başta olmak üzere santrfor arkası ve hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen milli futbolcunun, teknik heyete önemli bir kadro esnekliği sağlayabileceği değerlendiriliyor.
FRANKFURT'UN TALEBİ 60 MİLYON EUROYA ÇIKABİLİR
Eintracht Frankfurt'un milli yıldızı kolaylıkla bırakmayı düşünmediği ve genç futbolcu için yüksek bir bonservis beklentisi bulunduğu ifade edildi. Alman ekibinin olası görüşmelerde 45 milyon euro ile 60 milyon euro arasında bir rakam talep edebileceği öne sürüldü. Can Uzun'un güncel piyasa değerinin 45 milyon euro seviyesinde bulunması ve Frankfurt ile uzun süreli sözleşmesinin devam etmesi, Alman temsilcisinin pazarlık gücünü artırıyor.
SÖZLEŞMESİ 2029'DA SONA ERECEK
Can Uzun, Temmuz 2024'te Nürnberg'den Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Milli futbolcu, Alman kulübüyle 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli sözleşmeye imza attı. Frankfurt'un genç oyuncuyu gelecek planlamasının önemli parçalarından biri olarak görmesi nedeniyle transferin yüksek bir maliyetle gerçekleşebileceği belirtiliyor.
GALATASARAY DA DEVREDE
Can Uzun ile uzun süredir ilgilenen Galatasaray'ın da transfer yarışındaki yerini koruduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların genç futbolcu için daha önce 30 milyon euro ile 40 milyon euro arasında değişen teklif planları hazırladığı iddia edildi. Eintracht Frankfurt'un yüksek bonservis beklentisi nedeniyle Galatasaray'ın girişimlerinden şu ana kadar sonuç çıkmadığı belirtildi.
GEÇEN SEZON 16 GOLE KATKI
Can Uzun, geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt formasıyla tüm kulvarlarda 28 karşılaşmada görev yaptı. 20 yaşındaki milli futbolcu bu müsabakalarda 10 kez fileleri havalandırırken takım arkadaşlarına 6 gol pası verdi. Sezonu 16 gole doğrudan katkı sağlayarak tamamladı. Bundesliga'da 21 maçta 8 gol ve 5 asist üreten genç oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 karşılaşmada 2 gol kaydetti.
CAN UZUN KİMDİR?
Can Uzun, 11 Kasım 2005 tarihinde Almanya'nın Regensburg kentinde dünyaya geldi. 1,86 metre boyundaki sağ ayaklı futbolcunun ana mevkisi on numara. Milli oyuncu, santrfor ve hücum hattının farklı bölgelerinde de görev yapabiliyor. Nürnberg altyapısında yetişen Can Uzun, gösterdiği performansın ardından 2024 yılında Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Alman temsilcisiyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.
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