Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı: Can Uzun

Can Uzun FRANKFURT'UN TALEBİ 60 MİLYON EUROYA ÇIKABİLİR Eintracht Frankfurt'un milli yıldızı kolaylıkla bırakmayı düşünmediği ve genç futbolcu için yüksek bir bonservis beklentisi bulunduğu ifade edildi. Alman ekibinin olası görüşmelerde 45 milyon euro ile 60 milyon euro arasında bir rakam talep edebileceği öne sürüldü. Can Uzun'un güncel piyasa değerinin 45 milyon euro seviyesinde bulunması ve Frankfurt ile uzun süreli sözleşmesinin devam etmesi, Alman temsilcisinin pazarlık gücünü artırıyor.

Can Uzun SÖZLEŞMESİ 2029'DA SONA ERECEK Can Uzun, Temmuz 2024'te Nürnberg'den Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Milli futbolcu, Alman kulübüyle 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli sözleşmeye imza attı. Frankfurt'un genç oyuncuyu gelecek planlamasının önemli parçalarından biri olarak görmesi nedeniyle transferin yüksek bir maliyetle gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Can Uzun GALATASARAY DA DEVREDE Can Uzun ile uzun süredir ilgilenen Galatasaray'ın da transfer yarışındaki yerini koruduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların genç futbolcu için daha önce 30 milyon euro ile 40 milyon euro arasında değişen teklif planları hazırladığı iddia edildi. Eintracht Frankfurt'un yüksek bonservis beklentisi nedeniyle Galatasaray'ın girişimlerinden şu ana kadar sonuç çıkmadığı belirtildi.