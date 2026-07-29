CANLI: Fenerbahçe'nin Górnik Zabrze | Şampiyonlar Ligi maçı
Ülkemizi UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 2. eleme turu rövanş mücadelesinde Górnik Zabrze'ye konuk oluyor. Kadıköy'deki randevuyu 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, Polonya'da da galip gelerek bir üst tura yazdırmak amacında. İsmail Kartal'ın öğrencileri tur atlaması halinde bir sonraki turda Sturm Graz ile eşleşecek. Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Górnik Zabrze ile kozlarını paylaşıyor. Anderson Talisca'nın frikikten attığı golle rakibini İstanbul'da 1-0 yenen sarı-lacivertliler adını bir üst tura yazdırmak amacında.
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Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçını canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Gornik Zabrze: Philipp Schulze, Michal Sáček, Rafał Janicki, José Manuel Sánchez Guillén, Erik Janža, Lukáš Sadílek, Maximilian Dietz, Kacper Urbański, Yvan Ikia Dimi, Erik Prekop, Taofeek Ismaheel
Fenerbahçe: Fehmi Mert Günok, Jayden Oosterwolde, Nathan Aké, Milan Škriniar, Nélson Semedo, Fred, Marco Asensio, Mattéo Guendouzi, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Talisca, İrfan Can Kahveci
DÜDÜK D'HONDT'TA
Mücadeleyi Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek. D'Hondt'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Romain Devillers ve Nico Claes üstleniyor.
FENERBAHÇE'YE BERABERLİK YETİYOR
İlk karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Polonya deplasmanında kazanması veya berabere kalması halinde bir üst tura yükselecek. Gornik Zabrze'nin karşılaşmayı tek farklı kazanması durumunda mücadele uzatmalara taşınacak. Uzatma bölümünde eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen taraf seri penaltı atışları sonucunda belli olacak. Polonya temsilcisinin iki veya daha farklı bir skorla galip gelmesi durumunda ise Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.
MUHTEMEL RAKİP STURM GRAZ
Fenerbahçe, Górnik Zabrze engelini aşması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turuna yükselecek. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki rakibi, Hearts'ı eleyen Sturm Graz olacak.
İsmail Kartal'ın öğrencisi, Polonya deplasmanında avantajını koruyarak Devler Ligi yolculuğuna devam etmeyi hedefliyor.
FENERBAHÇE'NİN MAÇ KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu futbolcular yer alıyor: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nélson Semedo, Milan Škriniar, Ognjen Mimović, Archie Brown, İsmail Yüksek, Mattéo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder ve Sidiki Chérif.
AVRUPA'DA 302. MAÇ
Fenerbahçe, Górnik Zabrze karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 302. maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da daha önce oynadığı 301 karşılaşmada 119 galibiyet ve 65 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, bu süreçte 117 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa kupalarında rakip fileleri 410 kez havalandıran sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 423 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 44. SINAV
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunun elemelerinde 44. karşılaşmasına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce oynadığı 43 maçta 16 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 13'ünde berabere kalırken 14 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 63 gol kaydeden sarı-lacivertliler, kalesinde 51 gol gördü.