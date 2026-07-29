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CANLI: Fenerbahçe'nin Górnik Zabrze | Şampiyonlar Ligi maçı

Ülkemizi UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 2. eleme turu rövanş mücadelesinde Górnik Zabrze'ye konuk oluyor. Kadıköy'deki randevuyu 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, Polonya'da da galip gelerek bir üst tura yazdırmak amacında. İsmail Kartal'ın öğrencileri tur atlaması halinde bir sonraki turda Sturm Graz ile eşleşecek. Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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CANLI: Fenerbahçe'nin Górnik Zabrze | Şampiyonlar Ligi maçı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Górnik Zabrze ile kozlarını paylaşıyor. Anderson Talisca'nın frikikten attığı golle rakibini İstanbul'da 1-0 yenen sarı-lacivertliler adını bir üst tura yazdırmak amacında.

CANLI: Fenerbahçe'nin Górnik Zabrze | Şampiyonlar Ligi maçı-2

CANLI TAKİP

Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçını canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Gornik Zabrze: Philipp Schulze, Michal Sáček, Rafał Janicki, José Manuel Sánchez Guillén, Erik Janža, Lukáš Sadílek, Maximilian Dietz, Kacper Urbański, Yvan Ikia Dimi, Erik Prekop, Taofeek Ismaheel

Fenerbahçe: Fehmi Mert Günok, Jayden Oosterwolde, Nathan Aké, Milan Škriniar, Nélson Semedo, Fred, Marco Asensio, Mattéo Guendouzi, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Talisca, İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe ilk maçı 1-0 kazandıFenerbahçe ilk maçı 1-0 kazandı

DÜDÜK D'HONDT'TA

Mücadeleyi Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek. D'Hondt'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Romain Devillers ve Nico Claes üstleniyor.

Anderson TaliscaAnderson Talisca

FENERBAHÇE'YE BERABERLİK YETİYOR

İlk karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Polonya deplasmanında kazanması veya berabere kalması halinde bir üst tura yükselecek. Gornik Zabrze'nin karşılaşmayı tek farklı kazanması durumunda mücadele uzatmalara taşınacak. Uzatma bölümünde eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen taraf seri penaltı atışları sonucunda belli olacak. Polonya temsilcisinin iki veya daha farklı bir skorla galip gelmesi durumunda ise Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

Milan ŠkriniarMilan Škriniar

MUHTEMEL RAKİP STURM GRAZ

Fenerbahçe, Górnik Zabrze engelini aşması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turuna yükselecek. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki rakibi, Hearts'ı eleyen Sturm Graz olacak.

İsmail Kartal'ın öğrencisi, Polonya deplasmanında avantajını koruyarak Devler Ligi yolculuğuna devam etmeyi hedefliyor.

Marco AsensioMarco Asensio

FENERBAHÇE'NİN MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu futbolcular yer alıyor: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nélson Semedo, Milan Škriniar, Ognjen Mimović, Archie Brown, İsmail Yüksek, Mattéo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder ve Sidiki Chérif.

Fenerbahçe turu geçmesi halinde Sturm Graz ile eşleşecekFenerbahçe turu geçmesi halinde Sturm Graz ile eşleşecek

AVRUPA'DA 302. MAÇ

Fenerbahçe, Górnik Zabrze karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 302. maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da daha önce oynadığı 301 karşılaşmada 119 galibiyet ve 65 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, bu süreçte 117 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa kupalarında rakip fileleri 410 kez havalandıran sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 423 gol gördü.

Oğuz AydınOğuz Aydın

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 44. SINAV

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunun elemelerinde 44. karşılaşmasına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce oynadığı 43 maçta 16 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 13'ünde berabere kalırken 14 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 63 gol kaydeden sarı-lacivertliler, kalesinde 51 gol gördü.

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