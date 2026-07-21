Chelsea Fenerbahçe'den Archie Brown'un peşinde! O kulübe ret
Fenerbahçe forması giyen Archie Brown, Chelsea’nin sol bek transferi için oluşturduğu aday listesine girdi. İngiliz ekibinin 24 yaşındaki futbolcu hakkında yeni bilgi talebinde bulunduğu belirtildi.
Yeni sezon öncesinde kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Archie Brown'a yönelik transfer ilgisi devam ediyor. İngiltere'den gelen haberlere göre Chelsea, savunmanın soluna yapacağı takviye için değerlendirdiği oyuncular arasına Archie Brown'ı da ekledi.
CHELSEA ARCHIE BROWN'I LİSTESİNE ALDI
Chelsea, ilk olarak Rayo Vallecano forması giyen Pep Chavarria'nın transferi için görüşmeler gerçekleştirdi.
İspanyol kulübünün bonservis beklentisinin ardından alternatif oyuncular üzerinde çalışmaya başlayan Londra temsilcisinin Archie Brown hakkında yeni bilgi talep ettiği aktarıldı.
Chelsea'nin listesinde Brown'ın yanı sıra Real Madrid forması giyen Alvaro Carreras ile Newcastle United'ın İngiliz sol beki Lewis Hall da bulunuyor.
FENERBAHÇE KADRODA TUTMAYI PLANLIYOR
Haberde Fenerbahçe'nin Archie Brown'ı yeni sezon kadrosunda tutmayı planladığı belirtildi.
Sarı-lacivertli kulübün İngiliz oyuncuyu transferinden bir sezon sonra göndermeyi düşünmediği ve Brown'ın uzun vadeli kadro planlamasında bulunduğu aktarıldı.
Chelsea'nin Fenerbahçe'ye sunduğu resmî bir bonservis teklifine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
NOTTINGHAM FOREST 16 MİLYON EURO ÖNERMİŞTİ
Archie Brown için daha önce bir başka Premier Lig ekibi Nottingham Forest da girişimde bulunmuştu.
Nisan ayında yayımlanan haberde İngiliz kulübünün Fenerbahçe'ye 16 milyon euroluk teklif sunduğu, sarı-lacivertli yönetimin ise oyuncu için 18 milyon euro belirlediği aktarılmıştı.
Taraflar arasında Archie Brown'ın transferiyle sonuçlanan bir anlaşma yapılmadı.
38 MAÇTA 5 GOL VE 7 ASİST
Archie Brown, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 38 resmî karşılaşmada görev yaptı.
İngiliz futbolcu bu maçlarda 5 gol atarken 7 asist kaydetti.
Brown, Süper Lig'de ise 25 karşılaşmada forma giydi ve 3 gol ile 3 asist üretti.
FENERBAHÇE İLE 3+1 YILLIK SÖZLEŞME
Fenerbahçe, Archie Brown'ı Temmuz 2025'te Belçika temsilcisi Gent'ten kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulübün KAP'a sunduğu faaliyet raporunda İngiliz futbolcuyla 2025-2026 sezonundan başlayarak 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Transfer için basına yansıyan haberlerde yaklaşık 8 milyon euroluk bonservis ve sonraki satıştan pay maddesinin bulunduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin resmî faaliyet raporunda bonservis bedeline ve satış payının oranına yer verilmedi.
ARCHIE BROWN KİMDİR?
Archie Brown, 28 Mayıs 2002'de İngiltere'nin Birmingham kentinde dünyaya geldi.
Futbola Derby County altyapısında başlayan Brown, profesyonel kariyerinde Lausanne-Sport ve Gent formalarını giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu.
1,90 metre boyundaki sol ayaklı futbolcu; sol bek, sol kanat bek ve sol kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor. Brown'ın güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.