Chelsea Fenerbahçe'den Archie Brown'un peşinde! O kulübe ret

Archie Brown NOTTINGHAM FOREST 16 MİLYON EURO ÖNERMİŞTİ Archie Brown için daha önce bir başka Premier Lig ekibi Nottingham Forest da girişimde bulunmuştu. Nisan ayında yayımlanan haberde İngiliz kulübünün Fenerbahçe'ye 16 milyon euroluk teklif sunduğu, sarı-lacivertli yönetimin ise oyuncu için 18 milyon euro belirlediği aktarılmıştı. Taraflar arasında Archie Brown'ın transferiyle sonuçlanan bir anlaşma yapılmadı.

Archie Brown 38 MAÇTA 5 GOL VE 7 ASİST Archie Brown, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 38 resmî karşılaşmada görev yaptı. İngiliz futbolcu bu maçlarda 5 gol atarken 7 asist kaydetti. Brown, Süper Lig'de ise 25 karşılaşmada forma giydi ve 3 gol ile 3 asist üretti.