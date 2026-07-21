Fenerbahçe'de Talisca kararı Polonya'dan sonra verilecek!

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının ardından sıra kadro yapılanmasına geldi. Yeni sezon öncesinde yabancı oyuncu sayısını Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 kuralına uygun hale getirmesi gereken sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ayrılık ihtimallerini değerlendirmeye başladı. Kulüpte özellikle 2003 ve sonrası doğumlu oyuncularla ilgili planlama yapılırken mevcut kadrodan en az bir isimle yolların ayrılması bekleniyor.

Anderson Talisca

TALISCA İÇİN KRİTİK BEKLEYİŞ Ayrılık ihtimali bulunan futbolcular arasında Anderson Talisca'nın da yer aldığı belirtiliyor. Yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazanan Brezilyalı futbolcu, takımın en yüksek maaş alan isimlerinden biri konumunda bulunuyor. Yeni sezon planlamasında düzenli ilk 11 oyuncusu olarak görülmeyen deneyimli futbolcunun durumu yönetimin gündemindeki başlıklar arasında yer alıyor. Takvim'in haberine göre Brezilya temsilcisi Corinthians, Talisca'yı transfer etmek isteyen kulüpler arasında bulunuyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun geleceğiyle ilgili resmi adımları atmadan önce UEFA organizasyonunda oynanacak Górnik Zabrze eşleşmesinin tamamlanmasını bekleyecek.