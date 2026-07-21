Fenerbahçe'de Talisca kararı Polonya'dan sonra verilecek!
Transfer döneminde Nathan Aké, Vedat Muriç ve Mason Greenwood'u kadrosuna katan Fenerbahçe, gözünü oyuncu çıkışlarına çevirdi. Sarı-lacivertli yönetim, 10+4 yabancı kuralı nedeniyle kadro planlamasında değişikliğe hazırlanırken Anderson Talisca'nın geleceği de netleşmeye başladı.
Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının ardından sıra kadro yapılanmasına geldi.
Yeni sezon öncesinde yabancı oyuncu sayısını Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 kuralına uygun hale getirmesi gereken sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ayrılık ihtimallerini değerlendirmeye başladı.
Kulüpte özellikle 2003 ve sonrası doğumlu oyuncularla ilgili planlama yapılırken mevcut kadrodan en az bir isimle yolların ayrılması bekleniyor.
TALISCA İÇİN KRİTİK BEKLEYİŞ
Ayrılık ihtimali bulunan futbolcular arasında Anderson Talisca'nın da yer aldığı belirtiliyor. Yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazanan Brezilyalı futbolcu, takımın en yüksek maaş alan isimlerinden biri konumunda bulunuyor. Yeni sezon planlamasında düzenli ilk 11 oyuncusu olarak görülmeyen deneyimli futbolcunun durumu yönetimin gündemindeki başlıklar arasında yer alıyor.
Takvim'in haberine göre Brezilya temsilcisi Corinthians, Talisca'yı transfer etmek isteyen kulüpler arasında bulunuyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun geleceğiyle ilgili resmi adımları atmadan önce UEFA organizasyonunda oynanacak Górnik Zabrze eşleşmesinin tamamlanmasını bekleyecek.
GÖRÜŞMELER RÖVANŞ SONRASI BAŞLAYABİLİR
Vedat Muriç'in yokluğunda Polonya temsilcisine karşı santrfor olarak görev yapması beklenen Talisca'nın performansı da karar sürecinde etkili olacak. Rövanş karşılaşmasının ardından sarı-lacivertli yönetimin, Brezilyalı futbolcuyla ilgilenen kulüplerle resmi temaslara başlaması bekleniyor.
Fenerbahçe ile Anderson Talisca arasındaki sözleşme 2028 yılına kadar devam ediyor. Bu nedenle olası bir ayrılıkta transferin bonservis bedeliyle gerçekleşmesi ve görüşmelerin gelecek hafta itibarıyla hız kazanması öngörülüyor.