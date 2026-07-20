Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu muhtemel rakipleri belli oldu!

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turu muhtemel rakibi belli oldu. Kanarya, 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze engelini aşması durumunda, 3. ön eleme turunda Sturm Graz - Hearts eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Aradan geçen 17 sezonda bu başarıyı tekrarlayamayan İstanbul temsilcisi, yeni sezonda hedefe ulaşabilmek için zorlu bir eleme maratonuna çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda son olarak 2008-09 sezonunda mücadele etti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeniden lig aşamasına kalabilmek için uzun süredir devam eden hasretini sonlandırmaya çalışıyor.

Şampiyonlar Ligi kura topu

ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLUNDA ÜÇ ENGEL

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselebilmesi için ilk olarak Gornik Zabrze engelini aşması gerekiyor. Sarı-lacivertliler, bu eşleşmeyi geçmesi halinde organizasyonda yer alabilmek adına iki eleme turunu daha başarıyla tamamlamak zorunda olacak.

Sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 1996-97 sezonunda mücadele etti. Daha sonra 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında da grup aşamasında yer alan Fenerbahçe, özellikle 2007-08 sezonunda çeyrek finale yükselerek kulüp tarihinin Avrupa'daki en önemli başarılarından birine imza attı.