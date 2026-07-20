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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon şehrinde gerçekleştirildi. Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan temsilcimiz Fenerbahçe'nin de muhtemel rakibi belli oldu. Kanarya, 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze eneglini aşması durumunda, 3. ön eleme turunda Sturm Graz - Hearts eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu muhtemel rakipleri belli oldu!

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turu muhtemel rakibi belli oldu.

Kanarya, 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze engelini aşması durumunda, 3. ön eleme turunda Sturm Graz - Hearts eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

FenerbahçeFenerbahçe
17 YILLIK HASRET

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeniden lig aşamasına kalabilmek için uzun süredir devam eden hasretini sonlandırmaya çalışıyor.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda son olarak 2008-09 sezonunda mücadele etti.

Aradan geçen 17 sezonda bu başarıyı tekrarlayamayan İstanbul temsilcisi, yeni sezonda hedefe ulaşabilmek için zorlu bir eleme maratonuna çıkacak.

Şampiyonlar Ligi kura topuŞampiyonlar Ligi kura topu
ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLUNDA ÜÇ ENGEL

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselebilmesi için ilk olarak Gornik Zabrze engelini aşması gerekiyor. Sarı-lacivertliler, bu eşleşmeyi geçmesi halinde organizasyonda yer alabilmek adına iki eleme turunu daha başarıyla tamamlamak zorunda olacak.

Sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 1996-97 sezonunda mücadele etti. Daha sonra 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında da grup aşamasında yer alan Fenerbahçe, özellikle 2007-08 sezonunda çeyrek finale yükselerek kulüp tarihinin Avrupa'daki en önemli başarılarından birine imza attı.

Fenerbahçe 120. yıl logoFenerbahçe 120. yıl logo
ELEMELER VE CEZALAR SÜRECİ ETKİLEDİ

Fenerbahçe, 2008-09 sezonunun ardından katıldığı eleme turlarında istediği sonucu alamadı. Sarı-lacivertliler; 2002-03, 2006-07, 2010-11, 2012-13, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2018-19, 2022-23, 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında Şampiyonlar Ligi elemelerini geçemedi.

2011-12 sezonunda Süper Lig performansıyla Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde eden Fenerbahçe ise "şike soruşturması" süreci nedeniyle UEFA organizasyonunda yer alamadı. Sarı-lacivertli kulüp, 2013-14 sezonu başında play-off turunda elendikten sonra UEFA tarafından verilen iki yıl Avrupa kupalarından men cezasıyla karşı karşıya kaldı. Bu nedenle Fenerbahçe, Süper Lig'de 2013-14 sezonunu şampiyon tamamlamasına rağmen sonraki sezon Avrupa kupalarında mücadele edemedi. Bu sezon ise sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirebilmek için eleme turlarını geçerek yeniden Avrupa'nın en üst düzey kulüp organizasyonunda yer almayı hedefliyor.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu muhtemel rakipleri belli oldu!-5 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu muhtemel rakipleri belli oldu!-6 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu muhtemel rakipleri belli oldu!-7

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