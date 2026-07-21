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Fenerbahçe'nin Górnik Zabrze maçı ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe 2026-2027 sezonunun ilk resmi maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2.Eleme Turu ilk maçında Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla karşı karşıya gelecek. İsmail Kartal ve öğrencilerinin tel hedefi kazanarak rövanş için avantaj yakalayabilmek. Zorlu randevuda ilk 11'ler belli oldu. Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Fenerbahçe'nin Górnik Zabrze maçı ilk 11'i belli oldu

2025-2026 sezonunu Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yıllardır özlemini yaşadığı Şampiyonlar Ligi serüvenine başlayacak. Geçen sezon Benfica'ya play-off turunda elenen sarı-lacivertliler artık hasreti dindirmek amacında. Bunun için de ilk engel Górnik Zabrze. Chobani Stadyumu'ndaki zorlu randevuda tek hedef galibiyet.

Fenerbahçe'nin Górnik Zabrze maçı ilk 11'i belli oldu-2

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Aké, Skriniar, Oosterwolde, Guendouzi, Fred, Bartuğ, İrfan Can, Talisca, Kerem

Górnik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Joesma, Janza, Dietnz, Sadilek, Urbanski, Dimi, Prekop, Khian

Nathan AkéNathan Aké

AVRUPA KUPALARINDA 301. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 300 karşılaşmada görev yaptı. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 118 galibiyet ve 65 beraberlik elde ederken 117 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki karşılaşmalarda rakip filelere 409 gol gönderdi ve kalesinde 423 gol gördü.

Cengiz ÜnderCengiz Ünder

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 43. SINAV

Gornik Zabrze karşılaşması, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 43. maçı olacak. Sarı-lacivertliler daha önce oynadığı 42 eleme karşılaşmasında 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 62 gol kaydeden Fenerbahçe, kalesinde 51 gol gördü.

Kerem Aktürkoğlu ve FredKerem Aktürkoğlu ve Fred

17 SEZONDUR ANA AŞAMADA YER ALAMIYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında son olarak 2008-09 sezonunda mücadele etti. Sarı-lacivertliler, 2009-10 sezonundan bu yana organizasyonun grup veya lig aşamasında yer alamadı. Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 3. eleme turu ve play-off aşamasını da geçmesi gerekecek.

Mattéo GuendouziMattéo Guendouzi

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE 6 KEZ KATILDI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk kez 1996-97 sezonunda yer aldı. Sarı-lacivertli ekip daha sonra 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında organizasyonun grup aşamasında mücadele etti. Fenerbahçe, eleme maçları hariç Şampiyonlar Ligi ana aşamasında oynadığı 40 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.

Çağlar SöyüncüÇağlar Söyüncü

EN BÜYÜK BAŞARISI ÇEYREK FİNAL

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en yüksek derecesi 2007-08 sezonunda geldi. Arthur Zico yönetimindeki sarı-lacivertliler, grup aşamasının ardından Sevilla'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe, çeyrek finalde İngiltere temsilcisi Chelsea ile karşılaştı ve iki maç sonunda organizasyona veda etti.

Milan ŠkriniarMilan Škriniar

11 KEZ ELEMELERDE VEDA ETTİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 11 sezonda ana aşamaya katılma hakkı elde edemedi. Sarı-lacivertliler; 2002-03'te Feyenoord, 2006-07'de Dinamo Kiev, 2010-11'de Young Boys, 2012-13'te Spartak Moskova ve 2013-14'te Arsenal karşısında elendi. Fenerbahçe'nin sonraki eleme sezonlarında karşılaştığı takımlar ise Shakhtar Donetsk, Monaco, Benfica, Dinamo Kiev, Lille ve Benfica oldu.

Fenerbahçe son hazırlık maçında LASK Linz'i 2-1 yendiFenerbahçe son hazırlık maçında LASK Linz'i 2-1 yendi

GEÇEN SEZON BENFICA'YA ELENDİ

Fenerbahçe, 2025-26 sezonunda Jose Mourinho yönetiminde Şampiyonlar Ligi elemelerine katıldı. Üçüncü eleme turunda Feyenoord'u geçen sarı-lacivertliler, play-off aşamasında Benfica ile karşılaştı. İstanbul'daki ilk maç golsüz sona ererken Fenerbahçe, deplasmandaki rövanşı 1-0 kaybederek organizasyonun lig aşamasına katılamadı.

Sidiki ChérifSidiki Chérif

İKİ SEZONDA UEFA KARARIYLA KATILAMADI

Fenerbahçe, 2011-12 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etmesine rağmen Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla organizasyona gönderilmedi.

Sarı-lacivertli ekip, 2013-14 sezonundaki UEFA cezası nedeniyle Süper Lig'i şampiyon tamamladığı halde 2014-15 sezonunda Avrupa kupalarında yer alamadı.

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