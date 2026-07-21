Fenerbahçe'nin Górnik Zabrze maçı ilk 11'i belli oldu

Cengiz Ünder ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 43. SINAV Gornik Zabrze karşılaşması, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 43. maçı olacak. Sarı-lacivertliler daha önce oynadığı 42 eleme karşılaşmasında 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 62 gol kaydeden Fenerbahçe, kalesinde 51 gol gördü.

Kerem Aktürkoğlu ve Fred 17 SEZONDUR ANA AŞAMADA YER ALAMIYOR Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında son olarak 2008-09 sezonunda mücadele etti. Sarı-lacivertliler, 2009-10 sezonundan bu yana organizasyonun grup veya lig aşamasında yer alamadı. Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 3. eleme turu ve play-off aşamasını da geçmesi gerekecek.

Mattéo Guendouzi ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE 6 KEZ KATILDI Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk kez 1996-97 sezonunda yer aldı. Sarı-lacivertli ekip daha sonra 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında organizasyonun grup aşamasında mücadele etti. Fenerbahçe, eleme maçları hariç Şampiyonlar Ligi ana aşamasında oynadığı 40 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.

Çağlar Söyüncü EN BÜYÜK BAŞARISI ÇEYREK FİNAL Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en yüksek derecesi 2007-08 sezonunda geldi. Arthur Zico yönetimindeki sarı-lacivertliler, grup aşamasının ardından Sevilla'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe, çeyrek finalde İngiltere temsilcisi Chelsea ile karşılaştı ve iki maç sonunda organizasyona veda etti.