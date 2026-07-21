Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi aşkına! Rakip Górnik Zabrze

Kerem Aktürkoğlu ve Fred 17 SEZONDUR ANA AŞAMADA YER ALAMIYOR Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında son olarak 2008-09 sezonunda mücadele etti. Sarı-lacivertliler, 2009-10 sezonundan bu yana organizasyonun grup veya lig aşamasında yer alamadı. Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 3. eleme turu ve play-off aşamasını da geçmesi gerekecek.

Mattéo Guendouzi ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE 6 KEZ KATILDI Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk kez 1996-97 sezonunda yer aldı. Sarı-lacivertli ekip daha sonra 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında organizasyonun grup aşamasında mücadele etti. Fenerbahçe, eleme maçları hariç Şampiyonlar Ligi ana aşamasında oynadığı 40 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.

Çağlar Söyüncü EN BÜYÜK BAŞARISI ÇEYREK FİNAL Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en yüksek derecesi 2007-08 sezonunda geldi. Arthur Zico yönetimindeki sarı-lacivertliler, grup aşamasının ardından Sevilla'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe, çeyrek finalde İngiltere temsilcisi Chelsea ile karşılaştı ve iki maç sonunda organizasyona veda etti.

Milan Škriniar 11 KEZ ELEMELERDE VEDA ETTİ Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 11 sezonda ana aşamaya katılma hakkı elde edemedi. Sarı-lacivertliler; 2002-03'te Feyenoord, 2006-07'de Dinamo Kiev, 2010-11'de Young Boys, 2012-13'te Spartak Moskova ve 2013-14'te Arsenal karşısında elendi. Fenerbahçe'nin sonraki eleme sezonlarında karşılaştığı takımlar ise Shakhtar Donetsk, Monaco, Benfica, Dinamo Kiev, Lille ve Benfica oldu.