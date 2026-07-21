CANLI: Fenerbahçe - Górnik Zabrze Şampiyonlar Ligi maçı
Fenerbahçe 2026-2027 sezonunun ilk resmi maçında galibiyet arıyor. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2.Eleme Turu ilk maçında Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla karşı karşıya geliyor. İsmail Kartal ve öğrencilerinin tel hedefi kazanarak rövanş için avantaj yakalayabilmek. Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
2025-2026 sezonunu Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yıllardır özlemini yaşadığı Şampiyonlar Ligi serüvenine başladı. Geçen sezon Benfica'ya play-off turunda elenen sarı-lacivertliler artık hasreti dindirmek amacında. Bunun için de ilk engel Górnik Zabrze. Chobani Stadyumu'ndaki zorlu randevuda tek hedef galibiyet.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Mert Günok, Oosterwolde, Skriniar, Ake, Semedo, Bartuğ, Guendouzi, Fred, Kerem, İrfan Can, Talisca.
Górnik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietnz, Sadilek, Urbanski, Ikia Dimi, Khlan, Prekop.
FENERBAHÇE TARAFTARLARINDAN BÜYÜK DESTEK
Şampiyonlar Ligi'ne uzun süredir katılamayan Fenerbahçe'yi bu sezonki ilk eleme turu maçında on binlerce taraftar destekledi. Sarı-lacivertliler, tribünde "Kim olduğunu hatırla" sözünün yer aldığı bir pankart açarak takımlarının geçmişte yendiği dev rakipler için itici güç olmaya çalıştı.
Ayrıca Fenerbahçe yönetimi, tribünde tek renk yakalanması adına sarı tişört dağıttı.
YENİLER KADRODA
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi konuk etti. Teknik direktör İsmail Kartal, yeni transfer Nathan Aké'yi ilk 11'de görevlendirirken Mason Greenwood ve Marco Asensio yedekler arasında yer aldı.
Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunun ilk resmî karşılaşmasında Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Górnik Zabrze ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertli teknik direktör İsmail Kartal, mücadelede kaleyi Mert Günok'a teslim etti. Savunma hattında Nelson Semedo, Milan Škriniar, Nathan Aké ve Jayden Oosterwolde görev aldı.
NATHAN AKÉ İLK 11'DE
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nathan Aké, sarı-lacivertli formayla ilk resmî karşılaşmasına Górnik Zabrze karşısında çıktı.
İngiliz ekibi Manchester City'den kadroya katılan Hollandalı savunmacı, Milan Škriniar ile birlikte savunmanın merkezinde görevlendirildi.
Aké, daha önce Fenerbahçe'nin LASK ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında ikinci yarıda oyuna girerek sarı-lacivertli formayı ilk kez giymişti.
OOSTERWOLDE SOL BEKTE
Jayden Oosterwolde, Górnik Zabrze karşılaşmasına savunmanın solunda başladı.
Fenerbahçe'ye katıldığı ilk dönemde sol bekte görev yapan Hollandalı futbolcu, sonraki süreçte ağırlıklı olarak stoper pozisyonunda forma giymişti.
İsmail Kartal, hazırlık karşılaşmalarında savunmanın merkezinde kullandığı Oosterwolde'yi sezonun ilk resmî maçında sol bekte görevlendirdi.
ORTA SAHADA BARTUĞ VE GUENDOUZI
Fenerbahçe'nin orta saha hattında Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi ve Fred yer aldı.
Hücumun kanatlarında İrfan Can Kahveci ile Kerem Aktürkoğlu görev yaparken ileri uçta Anderson Talisca forma giydi.
Fenerbahçe'nin Górnik Zabrze karşısındaki ilk 11'i Mert Günok, Nelson Semedo, Milan Škriniar, Nathan Aké, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca'dan oluştu.
GREENWOOD İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir resmî karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.
Maça yedekler arasında başlayan İngiliz hücum oyuncusu, Nathan Aké ile birlikte karşılaşmadan önce UEFA listesine eklendi. Cengiz Ünder ve Ognjen Mimović ise listeden çıkarıldı.
İsmail Kartal, maç öncesindeki basın toplantısında Greenwood'un bireysel çalışmalarını sürdürdüğünü ve Nathan Aké'nin fiziksel olarak daha hazır durumda bulunduğunu açıklamıştı.
ASENSIO YEDEK BAŞLADI
Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, Górnik Zabrze karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.
İsmail Kartal, mücadeleden önce yaptığı açıklamada Asensio'nun ilk 11'de görev almayacağını ancak maç kadrosunda bulunacağını söylemişti.
FENERBAHÇE'NİN YEDEKLERİ
Sarı-lacivertlilerde Ederson Moraes, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Anthony Musaba, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Mason Greenwood ve Sidiki Cherif yedekler arasında yer aldı.
Sakatlığı bulunan Vedat Muriqi ise karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.
TARAFTARLARDAN AZİZ YILDIRIM'A DESTEK
Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşma öncesinde kulüp başkanı Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu. Sarı-lacivertli tribünlerden "Her yer Aziz, her yer Yıldırım" sesleri yükselirken Aziz Yıldırım da taraftarları selamladı.
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