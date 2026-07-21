CANLI: Fenerbahçe - Górnik Zabrze Şampiyonlar Ligi maçı

2025-2026 sezonunu Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yıllardır özlemini yaşadığı Şampiyonlar Ligi serüvenine başladı. Geçen sezon Benfica'ya play-off turunda elenen sarı-lacivertliler artık hasreti dindirmek amacında. Bunun için de ilk engel Górnik Zabrze. Chobani Stadyumu'ndaki zorlu randevuda tek hedef galibiyet.

Fenerbahçe tribünleri takımına büyük destek verdi

FENERBAHÇE TARAFTARLARINDAN BÜYÜK DESTEK

Şampiyonlar Ligi'ne uzun süredir katılamayan Fenerbahçe'yi bu sezonki ilk eleme turu maçında on binlerce taraftar destekledi. Sarı-lacivertliler, tribünde "Kim olduğunu hatırla" sözünün yer aldığı bir pankart açarak takımlarının geçmişte yendiği dev rakipler için itici güç olmaya çalıştı.

Ayrıca Fenerbahçe yönetimi, tribünde tek renk yakalanması adına sarı tişört dağıttı.