Fenerbahçe'den 5 futbolcu için sakatlık açıklaması: Yıldız isim 2-3 hafta yok

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sağlık durumu takip edilen futbolcularla ilgili son gelişmeler paylaşıldı. Sarı-lacivertli kulüp, beş oyuncunun tedavi ve antrenman programlarına ilişkin ayrıntılı bilgilendirme yaptı. Açıklamada Dominik Livaković dışında futbolcular için kesin bir dönüş tarihi verilmedi.

Vedat Muriqi VEDAT MURIQI SAHA ÇALIŞMALARINA GEÇECEK Vedat Muriqi'nin tedavi sürecinin planlanandan daha olumlu ilerlediği açıklandı. Kosovalı santrforun salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başladığı ve yakın zamanda saha çalışmalarına geçmesinin planlandığı belirtildi. Kulüp, oyuncunun takımla antrenmanlara veya maçlara döneceği tarih hakkında bilgi vermedi. Bu nedenle Muriqi'nin dönüş programı sağlık ve teknik ekip tarafından kademeli olarak belirlenecek.