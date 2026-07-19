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Fenerbahçe'den 5 futbolcu için sakatlık açıklaması: Yıldız isim 2-3 hafta yok

Fenerbahçe; Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Diego Carlos, Yiğit Efe Demir ve Dominik Livaković’in sağlık durumları hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, Livaković’in yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

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Fenerbahçe'den 5 futbolcu için sakatlık açıklaması: Yıldız isim 2-3 hafta yok

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sağlık durumu takip edilen futbolcularla ilgili son gelişmeler paylaşıldı.

Sarı-lacivertli kulüp, beş oyuncunun tedavi ve antrenman programlarına ilişkin ayrıntılı bilgilendirme yaptı. Açıklamada Dominik Livaković dışında futbolcular için kesin bir dönüş tarihi verilmedi.

Vedat MuriqiVedat Muriqi

VEDAT MURIQI SAHA ÇALIŞMALARINA GEÇECEK

Vedat Muriqi'nin tedavi sürecinin planlanandan daha olumlu ilerlediği açıklandı. Kosovalı santrforun salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başladığı ve yakın zamanda saha çalışmalarına geçmesinin planlandığı belirtildi. Kulüp, oyuncunun takımla antrenmanlara veya maçlara döneceği tarih hakkında bilgi vermedi. Bu nedenle Muriqi'nin dönüş programı sağlık ve teknik ekip tarafından kademeli olarak belirlenecek.

Dorgeles NeneDorgeles Nene

NENE BİREYSEL PROGRAMINI SÜRDÜRÜYOR

Sporcu fıtığı ameliyatı geçiren Dorgeles Nene'nin planlanan bireysel kuvvet çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Malili hücum oyuncusunun rehabilitasyon programının ardından kademeli olarak takım antrenmanlarına dahil edilmesi planlanıyor. Nene için de kesin bir saha veya maç dönüş tarihi açıklanmadı.

Diego CarlosDiego Carlos

DIEGO CARLOS TAKIMLA ÇALIŞTI

Diego Carlos'un dönüş sürecinde önemli ilerleme kaydedildi. Brezilyalı stoper, gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Oyuncunun yakın zamanda antrenmanların tamamına katılması planlanıyor. Bu gelişmeyle Diego Carlos, bireysel rehabilitasyon döneminden tam takım antrenmanına geçiş aşamasına ulaştı.

Yiğit Efe DemirYiğit Efe Demir

YİĞİT EFE DEMİR İÇİN TEDBİR KARARI

Yiğit Efe Demir'in hazırlık karşılaşmalarının ardından hafif ağrılar yaşadığı açıklandı. Genç savunmacının tedbir amacıyla bireysel çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Kulüp açıklamasında Yiğit Efe için ciddi bir sakatlık teşhisine veya belirli bir dönüş süresine yer verilmedi.

Dominik LivakovićDominik Livaković

LIVAKOVIĆ 2-3 HAFTA YOK

Sağlık raporundaki en olumsuz gelişme Dominik Livaković cephesinde yaşandı. Hırvat kalecinin milli takımında oynadığı son karşılaşmada sakatlandığı ve tedavisine başlandığı bildirildi. Fenerbahçe, Livaković'in yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğünü açıkladı. Deneyimli kalecinin bu süre içinde antrenmanlara ve karşılaşmalara katılamaması bekleniyor.

Diego CarlosDiego Carlos

BAŞKA SAKAT FUTBOLCU BULUNMUYOR

Fenerbahçe, açıklamanın sonunda bu beş ismin dışında sakatlığı bulunan başka bir futbolcunun olmadığını belirtti. Muriqi, Nene ve Diego Carlos'un dönüş sürecindeki olumlu gelişmeler teknik heyetin elini güçlendirirken Livaković'in yokluğunda kaleci rotasyonunun yeniden planlanması gerekecek.

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