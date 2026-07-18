Polonya Süper Kupası Finali'nde Lech Poznan'a 3-1 mağlup olan Gornik, hem sahadaki performansı hem de yaşadığı sakatlık nedeniyle teknik ekibini düşündürüyor.

Kubicki'nin en az iki ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Polonya temsilcisine asıl darbeyi ise Jaroslaw Kubicki'nin sakatlığı vurdu. Tecrübeli orta saha oyuncusu karşılaşmanın 40. dakikasında kolundan yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkarken, yapılan kontrollerde kırık tespit edildi.

Dengeli geçen finalde özellikle savunmada önemli açıklar veren Gornik, yeni transfer kaleci Schulze'nin de ilk maçındaki performansından istediği verimi alamadı. ORTA SAHADA KRİTİK EKSİKLER

Karşılaşmaya etkili başlayan Gornik Zabrze, 14. dakikada Khlan'ın golüyle öne geçti. Ancak Lech Poznan, 27. dakikada Kozubal, 47. dakikada Ishak ve 69. dakikada Delgado'nun golleriyle mücadeleyi 3-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Jaroslaw Kubicki

Gornik Zabrze'de geçen sezonun önemli orta saha oyuncuları Hellebrand ve Ambros'un takımdan ayrılmasının ardından yalnızca Urbanski transfer edildi. Kubicki'nin de sakatlanmasıyla birlikte teknik heyetin elinde Sadilek ve Urbanski'nin yanı sıra, geçen sezon ligde yalnızca 195 dakika süre alan 20 yaşındaki Donio kaldı.

Sezon öncesi kamp kadrosuna dahil edilmeyen Rakoczy'nin ise teknik ekibin planları arasında yer almadığı belirtiliyor. Bu tabloyla Gornik Zabrze, 21 Temmuz'da Fenerbahçe ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçına orta sahada ciddi kadro sıkıntısıyla çıkacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Fenerbahçe