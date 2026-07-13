Fenerbahçe Mason Greenwood'u KAP'a bildirdi! İşte maliyeti

Mason Greenwood transferinde tüm işlemleri tamamlayan Fenerbahçe, İngiliz yıldızı İstanbul'a getiriyor. Manchester United'ın geri satın alma hakkını kullanmamasının ardından Cihan Kamer ve Oğuz Çetin ile birlikte Marsilya'dan hareket eden Greenwood kısa süre içinde şehre ayak basacak.

KAP'A BİLDİRİLDİ!

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini resmen açıkladı. Kanarya, yıldız futbolcu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 39 milyon euro olarak bildirilen bonservisi 3 taksit halinde ödenecek.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sarı-lacivertliler, transferin detayına ilişkin resmi internet sitesinden şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüz, İngiliz oyuncu Mason Greenwood'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varmıştır. 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 39.000.000 Avro 3 sene içerisinde 3 eşit taksitle ödenecektir. Ayrıca FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedeli kulübümüz tarafından ödenecektir. Mason Greenwood'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."