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Resmen açıklandı: Anadolu Efes efsanesi Shane Larkin Fenerbahçe Beko'da! 2 yıllık anlaşma

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Shane Larkin'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes'in yıldız ismiyle 2 yıllık sözleşme imzalayarak oyun kurucu rotasyonunu önemli bir takviyeyle güçlendirdi.

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Resmen açıklandı: Anadolu Efes efsanesi Shane Larkin Fenerbahçe Beko'da! 2 yıllık anlaşma

Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi kadrosunu önemli bir transferle güçlendirdi.

Sarı-lacivertli kulüp, milli basketbolcu Shane Larkin ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Son sekiz sezonunu Anadolu Efes'te geçiren 33 yaşındaki oyun kurucu, yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.

Fenerbahçe'nin Larkin duyurusuFenerbahçe'nin Larkin duyurusu
TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2026 yılları arasında Anadolu Efes'te forma giyen Shane Larkin'in kadroya dahil edildiği belirtildi. Deneyimli oyun kurucu, hem skorer kimliği hem de oyun kurma becerisiyle Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında önemli bir rol üstlenecek.

Basketbol kariyerine 2013 yılında NBA ekiplerinden Dallas Mavericks'te başlayan Larkin, daha sonra New York Knicks ve Brooklyn Nets formalarını da giydi. Avrupa kariyerine ise 2016 yılında İspanya temsilcisi Baskonia'da adım atan tecrübeli oyuncu, burada geçirdiği sezonun ardından Boston Celtics'e transfer olarak yeniden NBA'e döndü.

Euroleague Türkiye'nin Larkin duyurusuEuroleague Türkiye'nin Larkin duyurusu
ANADOLU EFES'TE TARİHE GEÇEN BAŞARILAR

Shane Larkin, 2018 yılında katıldığı Anadolu Efes'te kariyerinin en başarılı dönemini yaşadı.

Lacivert-beyazlı ekipte 2 EuroLeague, 3 Basketbol Süper Ligi, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanan milli oyuncu, Avrupa basketbolunun en etkili guardları arasında gösterildi.

Euroleague'in Larkin duyurusuEuroleague'in Larkin duyurusu
Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle EuroLeague'de yalnızca 12 karşılaşmada görev alabilen Larkin'in Anadolu Efes ile sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla sona ermişti.

Deneyimli basketbolcu, imzalanan 2 yıllık anlaşmayla kariyerini Fenerbahçe Beko'da sürdürecek.

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Resmen açıklandı: Anadolu Efes efsanesi Shane Larkin Fenerbahçe Beko'da! 2 yıllık anlaşma-5 Resmen açıklandı: Anadolu Efes efsanesi Shane Larkin Fenerbahçe Beko'da! 2 yıllık anlaşma-6 Resmen açıklandı: Anadolu Efes efsanesi Shane Larkin Fenerbahçe Beko'da! 2 yıllık anlaşma-7

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