Resmen açıklandı: Anadolu Efes efsanesi Shane Larkin Fenerbahçe Beko'da! 2 yıllık anlaşma

Fenerbahçe'nin Larkin duyurusu

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Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2026 yılları arasında Anadolu Efes'te forma giyen Shane Larkin'in kadroya dahil edildiği belirtildi. Deneyimli oyun kurucu, hem skorer kimliği hem de oyun kurma becerisiyle Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında önemli bir rol üstlenecek.

Basketbol kariyerine 2013 yılında NBA ekiplerinden Dallas Mavericks'te başlayan Larkin, daha sonra New York Knicks ve Brooklyn Nets formalarını da giydi. Avrupa kariyerine ise 2016 yılında İspanya temsilcisi Baskonia'da adım atan tecrübeli oyuncu, burada geçirdiği sezonun ardından Boston Celtics'e transfer olarak yeniden NBA'e döndü.