Beşiktaş'ın istediği Oğuz Aydın Fenerbahçe'de kalacak! İsmail Kartal milli oyuncuyu ana planda değerlendirecek
Beşiktaş'ın Oğuz Aydın için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı iddia edilirken, milli futbolcunun sarı-lacivertli ekipten ayrılmayı düşünmediği öğrenildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da 25 yaşındaki kanat oyuncusunu yeni sezon planlamasında önemli bir isim olarak gördüğü belirtildi.
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın'ı gündemine aldığı öne sürüldü.
İddiaya göre siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun transfer şartlarını sordu.
Ancak transfer girişimine rağmen sarı-lacivertli cephede ayrılık ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.
OĞUZ AYDIN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR
TRT Spor'un haberine göre Oğuz Aydın, Fenerbahçe'de forma giymekten memnun ve kariyerine sarı-lacivertli takımda devam etmek istiyor.
Milli futbolcunun bu nedenle Beşiktaş'ın ilgisine olumlu yaklaşmadığı, kulüpte kalmayı öncelik olarak gördüğü aktarıldı.
İSMAİL KARTAL'IN PLANLARINDA YER ALIYOR
Haberde, teknik direktör İsmail Kartal'ın da Oğuz Aydın'ı yeni sezon kadro planlamasında ana rotasyonun önemli parçalarından biri olarak değerlendirdiği belirtildi.
Bu nedenle Fenerbahçe yönetiminin oyuncunun transferine sıcak bakmadığı kaydedildi. Yönetim ve teknik heyetin, futbolcuya takımda düşünülmediği yönünde açık bir mesaj verilmediği sürece Oğuz Aydın'ın ayrılık kararı almayacağı ifade edildi.
Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam eden Oğuz Aydın, sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 69 resmi karşılaşmada görev yaptı.
Milli oyuncu bu süreçte 7 gol atarken, takım arkadaşlarına da 12 asistlik katkı sağladı.