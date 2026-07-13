Beşiktaş'ın istediği Oğuz Aydın Fenerbahçe'de kalacak! İsmail Kartal milli oyuncuyu ana planda değerlendirecek

Ancak transfer girişimine rağmen sarı-lacivertli cephede ayrılık ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.

İddiaya göre siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun transfer şartlarını sordu.

Milli futbolcunun bu nedenle Beşiktaş'ın ilgisine olumlu yaklaşmadığı, kulüpte kalmayı öncelik olarak gördüğü aktarıldı.

TRT Spor'un haberine göre Oğuz Aydın, Fenerbahçe'de forma giymekten memnun ve kariyerine sarı-lacivertli takımda devam etmek istiyor.

Oğuz Aydın

İSMAİL KARTAL'IN PLANLARINDA YER ALIYOR

Haberde, teknik direktör İsmail Kartal'ın da Oğuz Aydın'ı yeni sezon kadro planlamasında ana rotasyonun önemli parçalarından biri olarak değerlendirdiği belirtildi.

Bu nedenle Fenerbahçe yönetiminin oyuncunun transferine sıcak bakmadığı kaydedildi. Yönetim ve teknik heyetin, futbolcuya takımda düşünülmediği yönünde açık bir mesaj verilmediği sürece Oğuz Aydın'ın ayrılık kararı almayacağı ifade edildi.