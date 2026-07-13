Mason Greenwood MANCHESTER UNITED HAKKINI KULLANMADI Manchester United, Mason Greenwood'u geri alma hakkını kullanmayacağını Marsilya'ya bildirdi. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre İngiliz kulübünün kararının ardından Fenerbahçe ile Marsilya arasında transferin resmî işlemlerinin tamamlanmasının önünde engel kalmadı. Manchester United, Marsilya ile yaptığı önceki anlaşmada bulunan sonraki satıştan pay maddesi sayesinde 10 milyon eurodan fazla gelir elde edecek.

Mason Greenwood FRANSA'DA BULUŞTULAR Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, Manchester United'dan gelen onayın ardından yeniden Marsilya'ya gitti. Aynı süreçte ailesiyle görüşmek için İngiltere'ye geçen Greenwood da Manchester'dan Fransa'ya döndü. Taraflar Marsilya'da bir araya gelerek sağlık kontrolü, seyahat ve sözleşme işlemlerine ilişkin son hazırlıkları tamamladı.

Mason Greenwood İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ 23.45 Mason Greenwood'u taşıyan özel uçağın bu gece saat 23.45'te Atatürk Havalimanı'na inmesi planlandı. İngiliz futbolcu, İstanbul'a gelişinin ardından Fenerbahçe'nin sağlık kontrollerinden geçecek. Kontrollerin tamamlanmasıyla birlikte sözleşme imzası ve kulüp duyurusu için hazırlanan program uygulanacak. Greenwood'un 23.45'te İstanbul'a geleceğine ilişkin uçuş bilgisi sosyal medya hesaplarına da yansıdı.

Mason Greenwood AL-AHLI'NİN GİRİŞİMİ SONUÇSUZ KALDI Fenerbahçe, Manchester United'dan gelecek kararı beklerken Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli de transfer yarışına dahil oldu. Al-Ahli Teknik Direktörü Matthias Jaissle, Greenwood ile doğrudan görüşerek oyuncuyu Suudi Arabistan'a gitmeye ikna etmeye çalıştı. İngiliz futbolcu ise Fenerbahçe ile sağladığı anlaşmaya bağlı kalarak Al-Ahli'nin teklifini kabul etmedi. Suudi Arabistan temsilcisi bu gelişmenin ardından Sporting forması giyen Francisco Trincão'nun transferi için anlaşma sağladı. Trincão operasyonunun 45 milyon euro ve 5 milyon euro bonus içeren bir paket üzerinden tamamlandığı aktarıldı.