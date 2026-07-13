Fenerbahçe Mason Greenwood'u bitirdi! İşte geliş saati
Fenerbahçe’nin transferini tamamladığı Mason Greenwood, Marsilya’da Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile özel uçağa binerken görüntülendi. İngiliz yıldızı taşıyan uçağın bu gece saat 23.45’te Atatürk Havalimanı’na inmesi planlanıyor.
Mason Greenwood transferinde tüm işlemleri tamamlayan Fenerbahçe, İngiliz yıldızı İstanbul'a getiriyor. Manchester United'ın geri satın alma hakkını kullanmamasının ardından Cihan Kamer ve Oğuz Çetin ile birlikte Marsilya'dan hareket eden Greenwood'un geliş saati belli oldu.
Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için görüşmeler yürüttüğü Mason Greenwood, İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı. İngiliz futbolcu, Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile birlikte Marsilya'da özel uçağa binerken görüntülendi.
MASON GREENWOOD YOLA ÇIKTI
Transfer işlemlerini tamamlamak üzere 13 Temmuz Pazartesi günü yeniden Fransa'ya giden Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, Marsilya ile yürütülen son prosedürleri sonuçlandırdı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Mason Greenwood'un sarı-lacivertli yöneticilerle birlikte özel uçağa bindiği görüldü. Fenerbahçe heyeti ve 24 yaşındaki hücum oyuncusu, Marsilya'dan İstanbul'a hareket etti.
TRANSFERİN PERDE ARKASI
Fenerbahçe heyeti, Greenwood transferini sonuçlandırmak amacıyla daha önce de Marsilya'ya giderek Fransız kulübü ve oyuncu cephesiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi.
Transferde kulüpler ile oyuncu arasında anlaşma sağlanmasına rağmen Manchester United'ın sözleşmede bulunan geri satın alma hakkına ilişkin kararı beklendi. Cihan Kamer ile Oğuz Çetin, ilk görüşmelerin ardından Türkiye'ye dönerken İngiliz kulübünün vereceği yanıt transferin son aşamasını belirledi.
MANCHESTER UNITED HAKKINI KULLANMADI
Manchester United, Mason Greenwood'u geri alma hakkını kullanmayacağını Marsilya'ya bildirdi. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre İngiliz kulübünün kararının ardından Fenerbahçe ile Marsilya arasında transferin resmî işlemlerinin tamamlanmasının önünde engel kalmadı. Manchester United, Marsilya ile yaptığı önceki anlaşmada bulunan sonraki satıştan pay maddesi sayesinde 10 milyon eurodan fazla gelir elde edecek.
FRANSA'DA BULUŞTULAR
Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, Manchester United'dan gelen onayın ardından yeniden Marsilya'ya gitti. Aynı süreçte ailesiyle görüşmek için İngiltere'ye geçen Greenwood da Manchester'dan Fransa'ya döndü. Taraflar Marsilya'da bir araya gelerek sağlık kontrolü, seyahat ve sözleşme işlemlerine ilişkin son hazırlıkları tamamladı.
İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ 23.45
Mason Greenwood'u taşıyan özel uçağın bu gece saat 23.45'te Atatürk Havalimanı'na inmesi planlandı. İngiliz futbolcu, İstanbul'a gelişinin ardından Fenerbahçe'nin sağlık kontrollerinden geçecek. Kontrollerin tamamlanmasıyla birlikte sözleşme imzası ve kulüp duyurusu için hazırlanan program uygulanacak. Greenwood'un 23.45'te İstanbul'a geleceğine ilişkin uçuş bilgisi sosyal medya hesaplarına da yansıdı.
AL-AHLI'NİN GİRİŞİMİ SONUÇSUZ KALDI
Fenerbahçe, Manchester United'dan gelecek kararı beklerken Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli de transfer yarışına dahil oldu. Al-Ahli Teknik Direktörü Matthias Jaissle, Greenwood ile doğrudan görüşerek oyuncuyu Suudi Arabistan'a gitmeye ikna etmeye çalıştı. İngiliz futbolcu ise Fenerbahçe ile sağladığı anlaşmaya bağlı kalarak Al-Ahli'nin teklifini kabul etmedi.
Suudi Arabistan temsilcisi bu gelişmenin ardından Sporting forması giyen Francisco Trincão'nun transferi için anlaşma sağladı. Trincão operasyonunun 45 milyon euro ve 5 milyon euro bonus içeren bir paket üzerinden tamamlandığı aktarıldı.
BONSERVİSİ 40+2 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Mason Greenwood'un kalıcı transferi için Marsilya'ya 40 milyon euro garanti bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada 2 milyon euroluk performans bonusu da bulunuyor. Bonusların tamamının devreye girmesi halinde transfer bedeli 42 milyon euroya ulaşacak.
Greenwood'un Fenerbahçe ile Haziran 2030'a kadar geçerli dört yıllık sözleşmeye imza atacağı ve sezon başına yaklaşık 10 milyon euro net ücret kazanacağı kaydedildi. Dört yıllık garanti net maaş ve sabit bonservis üzerinden temel paket 80 milyon euroya, bonuslarla birlikte 82 milyon euroya ulaşabilecek. Menajerlik, imza parası, vergi ve diğer başarı ödemeleri bu hesaplamaya dahil değil.
MASON GREENWOOD KİMDİR?
Mason Will John Greenwood, 1 Ekim 2001'de İngiltere'nin Bradford kentinde doğdu. 1,81 metre boyundaki futbolcu, iki ayağını da kullanabiliyor.
Ana mevkisi sağ kanat olan Greenwood, santrfor ve ikinci forvet bölgelerinde de görev yapıyor. Manchester United altyapısında yetişen İngiliz oyuncu, A takıma yükseldikten sonra Getafe'de kiralık olarak forma giydi.
Greenwood, Temmuz 2024'te Manchester United'dan Marsilya'ya transfer oldu. Fransız kulübüyle 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun güncel piyasa değeri Transfermarkt tarafından 55 milyon euro olarak gösteriliyor.
GEÇEN SEZON 37 GOLE KATKI SAĞLADI
Mason Greenwood, 2025-2026 sezonunda Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 45 karşılaşmada görev aldı. İngiliz futbolcu bu maçlarda 26 gol atarken 11 asist yaptı. Greenwood, sezonu toplam 37 gole doğrudan katkıyla tamamladı. Greenwood, Marsilya'daki iki sezonluk döneminde 81 karşılaşmada 48 gol ve 17 asist üretti.
FENERBAHÇE'DE RESMÎ AÇIKLAMA İÇİN GERİ SAYIM
Mason Greenwood'un İstanbul'a gelişiyle birlikte transfer süreci sağlık kontrolü ve imza aşamasına geçecek. Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcunun sözleşmesi, mali detayları ve forma numarasına ilişkin bilgileri kulüp kanallarından duyurması bekleniyor.