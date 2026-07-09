Beşiktaş milli futbolcuyu duyurdu: Salih Özcan İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığını açıkladığı milli futbolcu Salih Özcan, transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sağlık kontrolleri ve resmi imzaların ardından Beşiktaş'a katılacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş milli futbolcu Salih Özcan ile transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
SALİH ÖZCAN İSTANBUL'DA
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Salih Özcan, dün gece (8 Temmuz) İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen orta saha oyuncusunu kulüp yetkilileri ve çok sayıda siyah-beyazlı taraftar karşıladı.
Beşiktaş atkısıyla kameralara "kartal" pozu veren Salih, ardından taraftarlara "üçlü" çektirdi.Beşiktaş'ta transfer hareketliliği: Salih Özcan İstanbul'a geldi
Basın mensuplarına konuşan Salih Özcan, çok mutlu olduğunu belirterek, "Dört gözle bugünü bekledim. Beşiktaş Kulübünün bir parçası olmak, benim için çok gurur verici. Sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum. Kulüp için savaşacağız. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Orkun Kökçü ile birlikte oynayacağı için duyduğu heyecanı dile getiren 28 yaşındaki futbolcu, "Orkun ile tekrar kavuştuk. Onun yanında oynarken kendimi rahat hissediyorum. Birbirimize yardım ediyoruz, bu yüzden kendimi iyi hissediyorum." dedi.
Salih Özcan'ın transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Altyapı eğitimini Almanya'da SC West Köln ve Köln'de alan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund'da forma giydi.
2025-2026 sezonunda Borussia Dortmund ile 12 maça çıkan Salih Özcan, Türkiye ile FIFA 2026 Dünya Kupası'nda da boy gösterdi.