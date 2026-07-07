Beşiktaş Trossard transferinde mutlu sona çok yakın! Menajeri İstanbul yolcusu
Beşiktaş, Arsenal forması giyen Leandro Trossard transferinde kritik aşamaya geçti. Siyah-beyazlılar, bonservis görüşmelerinde önemli mesafe alırken Belçikalı futbolcunun menajeri ve avukatı sözleşme detayları için İstanbul’a gelecek.
Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Premier Lig'den ses getirecek bir hamle için geri sayıma geçti. Siyah beyazlılar, Arsenal forması giyen Leandro Trossard transferinde kritik eşiği aştı.
Beşiktaş yönetimi, 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu için Arsenal ile güncel piyasa değeri olan 18 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağladı. Ayrıca 2 milyon euro bonusla birlikte toplam maliyetin 20 milyon euroya yükselmesi bekleniyor. Oyuncu cephesinden gelen olumlu yanıt, transferin imza aşamasına yaklaşmasını sağladı.
MENAJERİ VE AVUKATI İSTANBUL'A GELİYOR
Sabah'ın haberine göre Leandro Trossard'ın menajeri ve avukatı, son detayları görüşmek üzere Londra'dan İstanbul'a geliyor. Taraflar, bugün yapılacak görüşmede sözleşme maddeleri, ödeme planı ve imza sürecini masaya yatıracak.
Beşiktaş, kalan küçük pürüzleri gidererek Trossard ile 4 yıllık sözleşme imzalamayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar, Londra temsilcisiyle 2027 yılına kadar kontratı bulunan tecrübeli kanat oyuncusunu renklerine bağlayarak bu transferle hücum hattına Premier Lig tecrübesi, kalite ve skor katkısı yüksek bir oyuncu eklemek istiyor.
TROSSARD BEŞİKTAŞ'A NE KATAR?
Leandro Trossard, Beşiktaş'ın hücum hattında birden fazla bölgede kullanılabilecek bir profil sunuyor. Ana mevkisi sol kanat olan Belçikalı futbolcu, ikinci forvet ve santrfor rollerinde de görev yapabiliyor.
Trossard'ın en güçlü tarafı, dar alandaki bitiriciliği ve ceza sahası çevresindeki oyun aklı. Arsenal'de dönem dönem ilk 11 oyuncusu, dönem dönem ise maç çözen rotasyon parçası olarak görev aldı. Beşiktaş açısından bu transferin en değerli tarafı, oyuncunun hem skor katkısı hem de büyük maç tecrübesi.
2025-2026 SEZONUNDA NE YAPTI?
Leandro Trossard, 2025-2026 sezonunda Arsenal formasıyla Premier Lig'de 31 maça çıktı. Belçikalı futbolcu bu süreçte 6 gol ve 6 asist üretti. Trossard ligde sezonu 1.999 dakika, 21 ilk 11, 6 gol ve 6 asistle tamamladı.
Sezon geneline bakıldığında Trossard, Arsenal hücumunda önemli bir rotasyon gücü olarak öne çıktı. Belçikalı oyuncunun tüm kulvarlarda 50 maçta 8 gol ve 11 asistlik katkı vermesi dikkat çekti. Bu tablo, Beşiktaş'ın hücum hattı için doğrudan skor katkısı alabileceği deneyimli bir profil anlamına geliyor
LEANDRO TROSSARD KİMDİR?
Leandro Trossard, 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Waterschei kentinde dünyaya geldi. 1.72 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, sol kanat mevkisinde görev yapıyor. Transfermarkt profilinde oyuncunun yan mevkileri ikinci forvet ve santrfor olarak yer alıyor.
Kariyerine Genk altyapısında başlayan Trossard, Belçika futbolunda dikkat çeken performansının ardından Brighton'a transfer oldu. Premier Lig'de Brighton formasıyla yükselen yıldız futbolcu, Ocak 2023'te Arsenal'e imza attı.
Arsenal'de geçirdiği dönemde Premier Lig tecrübesini üst seviyeye çıkaran Trossard, hücum hattında çok yönlü yapısıyla dikkat çekti. Belçika Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giyen oyuncunun milli takım kariyerinde 56 maç ve 14 gol bulunuyor.