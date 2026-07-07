Beşiktaş Trossard transferinde mutlu sona çok yakın! Menajeri İstanbul yolcusu

Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Premier Lig'den ses getirecek bir hamle için geri sayıma geçti. Siyah beyazlılar, Arsenal forması giyen Leandro Trossard transferinde kritik eşiği aştı. Beşiktaş yönetimi, 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu için Arsenal ile güncel piyasa değeri olan 18 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağladı. Ayrıca 2 milyon euro bonusla birlikte toplam maliyetin 20 milyon euroya yükselmesi bekleniyor. Oyuncu cephesinden gelen olumlu yanıt, transferin imza aşamasına yaklaşmasını sağladı.

Leandro Trossard'ın menajeri ve avukatı İstanbul'a gelerek sözleşme detaylarını görüşecek MENAJERİ VE AVUKATI İSTANBUL'A GELİYOR Sabah'ın haberine göre Leandro Trossard'ın menajeri ve avukatı, son detayları görüşmek üzere Londra'dan İstanbul'a geliyor. Taraflar, bugün yapılacak görüşmede sözleşme maddeleri, ödeme planı ve imza sürecini masaya yatıracak. Beşiktaş, kalan küçük pürüzleri gidererek Trossard ile 4 yıllık sözleşme imzalamayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar, Londra temsilcisiyle 2027 yılına kadar kontratı bulunan tecrübeli kanat oyuncusunu renklerine bağlayarak bu transferle hücum hattına Premier Lig tecrübesi, kalite ve skor katkısı yüksek bir oyuncu eklemek istiyor. Takvim Kaynak Tercihleri