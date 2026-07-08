Beşiktaş’ta Lukaku bombası! Transfer için sağlık raporları istendi

Romelu Lukaku, Dünya Kupası'nda ülkesi Belçika'yı taşımaya devam ediyor DÜNYA KUPASI'NDA GERİ DÖNDÜ Kulüp sezonunda düzenli forma giyemeyen Lukaku, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli santrfor turnuvada aldığı süreleri etkili kullandı. Yeni Zelanda, Senegal ve ABD karşılaşmalarında ağları havalandıran Lukaku, Dünya Kupası'ndaki ilk 5 maçını 3 golle tamamladı. Belçikalı yıldızın turnuvadaki performansı, uzun sakatlık döneminin ardından yeniden üst düzey maç temposuna yaklaşabildiğini gösterdi.

Romelu Lukaku'nun bonservisi Napoli'de bulunuyor NAPOLİ İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR Romelu Lukaku'nun Napoli ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Belçikalı santrforun güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Napoli'nin oyuncunun geleceğiyle ilgili vereceği karar ve talep edeceği bonservis bedeli, transferin mali çerçevesini belirleyecek. Lukaku, mayıs ayında yaptığı açıklamada Napoli'de kalmayı ve sözleşmesini tamamlamayı düşündüğünü söylemişti. Bu nedenle Beşiktaş'ın transfer için hem İtalyan kulübünü hem de oyuncu cephesini ikna etmesi gerekiyor.

Beşiktaş, Romelu Lukaku'nun sakatlıkları nedeniyle sağlık raporu talep etti ROMELU LUKAKU KİMDİR? Romelu Menama Lukaku Bolingoli, 13 Mayıs 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde doğdu. 1,90 metre boyundaki sol ayaklı futbolcu santrfor mevkisinde görev yapıyor. Anderlecht altyapısından yetişen Lukaku; Chelsea, West Bromwich Albion, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli formalarını giydi. Fizik gücü, ceza sahasındaki bitiriciliği ve savunma arkasına yaptığı koşularla öne çıkan Lukaku, Belçika Milli Takımı tarihinin en fazla gol atan futbolcusu konumunda bulunuyor.