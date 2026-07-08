Beşiktaş’ta Lukaku bombası! Transfer için sağlık raporları istendi
Forvet transferinde Dusan Vlahovic’ten gelecek yanıtı bekleyen Beşiktaş, alternatif listesindeki Romelu Lukaku için ilk adımı attı. Siyah-beyazlılar, Napoli ile iletişime geçerken sakatlıklarla geçen sezonun ardından Belçikalı yıldızın ayrıntılı sağlık raporlarını istedi.
Beşiktaş, forvet transferinde dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldı. Dusan Vlahovic cephesinden beklediği yanıtı henüz alamayan siyah-beyazlılar, Napoli forması giyen Romelu Lukaku için ilk adımı attı.
BEŞİKTAŞ'TA FORVET HAREKÂTI
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Beşiktaş, hücum hattına üst düzey bir santrfor kazandırmayı hedefliyor.
Siyah-beyazlıların forvet listesinin ilk sıralarında uzun süredir Dusan Vlahovic bulunuyor. Sırp golcünün kararını bekleyen yönetim, alternatif isimlerle yürüttüğü temasları da hızlandırdı.
LUKAKU İÇİN NAPOLİ İLE TEMAS
Sabah'ın haberine göre Beşiktaş, Romelu Lukaku'nun transfer şartlarını öğrenmek için Napoli ile iletişime geçti.
Siyah-beyazlılar, İtalyan kulübünden 33 yaşındaki futbolcunun ayrıntılı sağlık raporlarını da talep etti. Sağlık heyeti, Lukaku'nun sakatlık geçmişi ve mevcut fiziksel durumunu inceleyecek.
Beşiktaş yönetimi, sağlık raporlarından çıkacak sonucun ardından transfer görüşmelerinin bir sonraki aşamasına geçecek.
SAKATLIK NEDENİYLE SEZONU KAÇIRDI
Romelu Lukaku, 2025-2026 sezonunun büyük bölümünü ciddi kas sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Belçikalı santrfor Napoli formasıyla yalnızca 7 resmi karşılaşmada görev yaptı.
Tamamında sonradan oyuna giren Lukaku, yaklaşık bir saat sahada kaldı ve 1 gol attı. Tecrübeli futbolcunun düşük maç sayısı, Beşiktaş'ın sağlık raporları üzerinde titizlikle durmasının temel nedenini oluşturuyor.
DÜNYA KUPASI'NDA GERİ DÖNDÜ
Kulüp sezonunda düzenli forma giyemeyen Lukaku, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika kadrosuna dahil edildi.
Tecrübeli santrfor turnuvada aldığı süreleri etkili kullandı. Yeni Zelanda, Senegal ve ABD karşılaşmalarında ağları havalandıran Lukaku, Dünya Kupası'ndaki ilk 5 maçını 3 golle tamamladı.
Belçikalı yıldızın turnuvadaki performansı, uzun sakatlık döneminin ardından yeniden üst düzey maç temposuna yaklaşabildiğini gösterdi.
NAPOLİ İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Romelu Lukaku'nun Napoli ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Belçikalı santrforun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.
Napoli'nin oyuncunun geleceğiyle ilgili vereceği karar ve talep edeceği bonservis bedeli, transferin mali çerçevesini belirleyecek.
Lukaku, mayıs ayında yaptığı açıklamada Napoli'de kalmayı ve sözleşmesini tamamlamayı düşündüğünü söylemişti. Bu nedenle Beşiktaş'ın transfer için hem İtalyan kulübünü hem de oyuncu cephesini ikna etmesi gerekiyor.
ROMELU LUKAKU KİMDİR?
Romelu Menama Lukaku Bolingoli, 13 Mayıs 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde doğdu. 1,90 metre boyundaki sol ayaklı futbolcu santrfor mevkisinde görev yapıyor.
Anderlecht altyapısından yetişen Lukaku; Chelsea, West Bromwich Albion, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli formalarını giydi.
Fizik gücü, ceza sahasındaki bitiriciliği ve savunma arkasına yaptığı koşularla öne çıkan Lukaku, Belçika Milli Takımı tarihinin en fazla gol atan futbolcusu konumunda bulunuyor.
MAAŞI NE KADAR?
Romelu Lukaku'nun Napoli'deki tahmini yıllık brüt sabit maaşı 7 milyon 690 bin euro. Haftalık brüt ücreti ise yaklaşık 148 bin euro.
Bu rakamlar bonusları içermiyor ve Napoli tarafından resmen açıklanmış ücret bilgisi niteliği taşımıyor. Beşiktaş açısından bonservis bedelinin yanı sıra oyuncunun maaş beklentisi de transferin önemli mali başlıklarından biri olacak.
BEŞİKTAŞ KARARINI RAPORLARDAN SONRA VERECEK
Beşiktaş, Romelu Lukaku transferinde sağlık riskini en düşük seviyeye indirmek istiyor. Siyah-beyazlı sağlık heyeti, oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlığın etkilerini ve mevcut fiziksel seviyesini ayrıntılı şekilde değerlendirecek.
Raporların olumlu çıkması halinde Napoli ve Lukaku cephesiyle mali görüşmeler hız kazanacak. Beşiktaş, Belçikalı yıldızın şartlarını Vlahovic dosyasıyla birlikte değerlendirerek forvet transferindeki nihai kararını verecek.