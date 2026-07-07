Beşiktaş transferi resmen bitirdi! Doğan Alemdar imza için İstanbul'da

Gerçekleşen temasların ardından turuncu lacivertlilerle anlaşma sağlandı. Doğan Alemdar, sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşmesini imzalamak üzere İstanbul'a geldi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılacak.

Yeni sezon öncesi kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alexander Nübel ile kalesini sağlama almayı başardı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun elini güçlendirmek için kolları sıvayan yönetim, Doğan Alemdar'ın kadroya katılması adına Başakşehir ile görüşmelere başladı.

Doğan Alemdar'ın transferi konusunda Beşiktaş'tan açıklama yapıldı. Resmi kanallardan; "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Doğan Alemdar, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Doğan Alemdar'ı taşıyan uçak 18.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Doğan Alemdar Rennes'te de forma giydi

3 MAÇTA OYNADI

Geride kalan sezonda sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giyebilen 23 yaşındaki file bekçisi, 3 karşılaşmada 6 gol yedi. Boluspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor'a karşı görev yaptı.

RENNES'TEN BAŞAKŞEHİR'E GELDİ

Doğan Alemdar, 2025 yılında Fransız ekibi Rennes'ten Başakşehir'e transfer oldu. Daha önce Kayserispor'dan Rennes'e transfer olan genç kaleci, Fransa kariyerinde Rennes ve Troyes deneyimleri yaşadı. Türkiye'ye dönüşünün ardından Başakşehir kadrosuna katılan Alemdar, Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek.

Burak Zihni Takvim.com.tr Beşiktaş