Beşiktaş Alexander Nübel transferini bitirdi! Kartal'ın yeni kalecisi şehre ayak bastı
Beşiktaş, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Bayern Münih forması giyen Alman file bekçisi Alexander Nübel’in transferi için Bavyera deviyle anlaşma sağladı. Yıldız oyuncu imza için İstanbul'a geldi.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kaleci hattı için beklenen hamleyi yaptı. Siyah-beyazlılar, Bayern Münih'in bonservisini elinde bulundurduğu Alexander Nübel için yürüttüğü görüşmelerde anlaşmaya vardı.
Beşiktaş yönetimi, uzun süredir gündeminde yer alan 29 yaşındaki Alman kaleciyi kadrosuna katmak için Bayern Münih ile temaslarını sürdürüyordu. Alman ekibiyle yapılan görüşmelerde pürüzlerin giderilmesinin ardından transferde imza aşamasına geçildi.Kara Kartal'da kalede dev transfer: Alexander Nübel İstanbul'a ayak bastı
KARTAL DUYURDU
Beşiktaş, Alman kaleci Alexander Nübel'in transferini resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Alexander Nübel, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir.
Alexander Nübel'i taşıyan uçak bu akşam 19.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır." ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL'A İNDİ
Siyah beyazlıların bu sezondan itibaren kalesini koruyacak olan Alexander Nübel, kendisini taşıyan uçakla birlikte İstanbul'a iniş yaptı. Deneyimli file bekçisi, işlemlerinin ardından taraftarların karşısına çıktı ve karşılandı.
Nübel sağlık kontrolünden geçtikten sonra Slovakya kampına katılacak.
İLK SÖZLERİ
Alexander Nübel, havalimanından kendisini bekleyen özel araçla ayrılırken kısa bir açıklamada bulundu. Deneyimli kaleci; "Çok iyi, burada olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederim." diye konuştu.
6,5 MİLYON EURO BONSERVİS
Beşiktaş'ın yeni 1 numarası olan Alexander Nübel için Bayern Münih'e ödenecek ücret de ortaya çıktı. SKY DE'nin haberine göre siyah beyazlılar, Alman temsilcisine 6,5 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.
ALEXANDER NÜBEL KİMDİR?
Alexander Nübel, 30 Eylül 1996'da Almanya'nın Paderborn kentinde dünyaya geldi. 1.93 boyundaki sağ ayaklı kaleci, Bayern Münih forması giyiyor. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Nübel'in Bayern Münih ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyordu.
Kariyerine Paderborn altyapısında başlayan Nübel, Schalke 04'te gösterdiği performansla Almanya futbolunun dikkat çeken kalecilerinden biri haline geldi. 2020 yılında Bayern Münih'e transfer olan Alman eldiven, daha sonra Monaco ve Stuttgart'ta kiralık olarak forma giydi. Nübel, Almanya Milli Takımı'nda da forma şansı buldu.
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