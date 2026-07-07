Beşiktaş Alexander Nübel transferini bitirdi! Kartal'ın yeni kalecisi şehre ayak bastı

Beşiktaş yönetimi, uzun süredir gündeminde yer alan 29 yaşındaki Alman kaleciyi kadrosuna katmak için Bayern Münih ile temaslarını sürdürüyordu. Alman ekibiyle yapılan görüşmelerde pürüzlerin giderilmesinin ardından transferde imza aşamasına geçildi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kaleci hattı için beklenen hamleyi yaptı. Siyah-beyazlılar, Bayern Münih'in bonservisini elinde bulundurduğu Alexander Nübel için yürüttüğü görüşmelerde anlaşmaya vardı.

Siyah beyazlıların bu sezondan itibaren kalesini koruyacak olan Alexander Nübel, kendisini taşıyan uçakla birlikte İstanbul'a iniş yaptı. Deneyimli file bekçisi, işlemlerinin ardından taraftarların karşısına çıktı ve karşılandı.

Beşiktaş, Alman kaleci Alexander Nübel'in transferini resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Alexander Nübel, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir.

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İLK SÖZLERİ

Alexander Nübel, havalimanından kendisini bekleyen özel araçla ayrılırken kısa bir açıklamada bulundu. Deneyimli kaleci; "Çok iyi, burada olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederim." diye konuştu.

6,5 MİLYON EURO BONSERVİS

Beşiktaş'ın yeni 1 numarası olan Alexander Nübel için Bayern Münih'e ödenecek ücret de ortaya çıktı. SKY DE'nin haberine göre siyah beyazlılar, Alman temsilcisine 6,5 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.