Suudi gazeteci Falah Al-Qahtani'nin haberine göre Senegalli futbolcunun temsilcileri, Al-Nassr ile bir yıllık yeni sözleşme imzalamak için mevcut ücretinde yüzde 60 indirime gitmeyi önerdi. Ancak Suudi Arabistan temsilcisi bu teklifi kabul etmedi.

Sadio Mane'nin Al-Nassr ile yürüttüğü sözleşme sürecine ilişkin dikkat çeken bir başka iddia da ortaya çıktı.

Galatasaray hakkındaki iddiaların ardından Sadio Mane'nin adı bu kez Fenerbahçe ile anıldı. Deneyimli oyuncu, menajerler tarafından sarı-lacivertli kulübe önerildi. (Fotoğraf: AFP)

Ara transfer döneminde sol kanat bölgesini güçlendirmeyi hedeflediği belirtilen Fenerbahçe'nin menajerlerle temas kurduğu yazıldı. Sarı-lacivertlilere sunulan seçenekler arasında Sadio Mane de yer aldı. (Fotoğraf: REUTERS)

MAAŞI TRANSFERDE BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Galatasaray ile ilgili haberlerde Mane'nin Al-Nassr'dan yıllık 40 milyon euro kazandığı belirtilirken, Fenerbahçe cephesindeki haberde bu tutar 30 milyon euro olarak gösterildi.

İki haberdeki rakamlar farklılık gösterse de Senegalli yıldızın yüksek yıllık ücreti, olası transferde öne çıkan başlıklardan biri oldu.

Mane'nin Al-Nassr ile sözleşme yenilemek için önerdiği yüzde 60'lık indirim, Galatasaray veya Fenerbahçe'ye aynı koşullarda transfer olacağı anlamına gelmiyor.