Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Yüzde 60 indirime razı
Ara transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig'in iki ezeli rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine aynı yıldız futbolcu geldi. Al-Nassr forması giyen Sadio Mane'nin sarı-kırmızılıların transfer listesinde bulunduğu iddia edilirken, Senegalli yıldızın menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye de önerildiği belirtildi. 34 yaşındaki oyuncunun Suudi Arabistan'daki geleceği ve maaşında yapmayı kabul ettiği indirim de dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde aynı isimle anılmaya başladı. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Sadio Mane için iki İstanbul devini yakından ilgilendiren transfer iddiaları gündeme geldi. Senegalli yıldızın sezon sonunda bitecek sözleşmesi ve kulübünün yeni kontrat konusundaki tutumu, Avrupa'ya dönüş ihtimalini güçlendiren gelişmeler arasında gösterildi.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ
Senegal basınından Senenews'in haberine göre Galatasaray, Al-Nassr'dan ayrılma ihtimali bulunan Sadio Mane ile ilgileniyor.
Sarı-kırmızılıların yanı sıra Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın da deneyimli futbolcuyu transfer seçenekleri arasında değerlendirdiği belirtildi.
2027 yazında sözleşmesi sona erecek Mane ile devam etmeyi düşünmediği iddia edilen Al-Nassr'ın, ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı kaydedildi.
FENERBAHÇE'YE DE ÖNERİLDİ
Galatasaray hakkındaki transfer iddiasının ardından Sadio Mane'nin adı Fenerbahçe ile de anılmaya başladı.
Fotospor'un haberine göre ara transfer döneminde sol kanadını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'ye menajerler tarafından önerilen oyunculardan biri de Senegalli yıldız oldu.
Haberde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Mane'nin transferine olumlu yaklaştığı, ancak teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kadronun yaş ortalamasını dikkate alarak farklı bir değerlendirme yapabileceği ifade edildi.
Sarı-lacivertlilerin oyuncu için yüksek maaş maliyetini de göz önünde bulundurması gerektiği vurgulandı.
YÜZDE 60 İNDİRİME RAZI OLDU
Sadio Mane'nin Al-Nassr ile yürüttüğü sözleşme sürecine ilişkin dikkat çeken bir başka iddia da ortaya çıktı.
Suudi gazeteci Falah Al-Qahtani'nin haberine göre Senegalli futbolcunun temsilcileri, Al-Nassr ile bir yıllık yeni sözleşme imzalamak için mevcut ücretinde yüzde 60 indirime gitmeyi önerdi. Ancak Suudi Arabistan temsilcisi bu teklifi kabul etmedi.
Bu gelişme, Mane'nin sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalini gündeme getirdi.
MAAŞI TRANSFERDE BELİRLEYİCİ OLABİLİR
Galatasaray ile ilgili haberlerde Mane'nin Al-Nassr'dan yıllık 40 milyon euro kazandığı belirtilirken, Fenerbahçe cephesindeki haberde bu tutar 30 milyon euro olarak gösterildi.
İki haberdeki rakamlar farklılık gösterse de Senegalli yıldızın yüksek yıllık ücreti, olası transferde öne çıkan başlıklardan biri oldu.
Mane'nin Al-Nassr ile sözleşme yenilemek için önerdiği yüzde 60'lık indirim, Galatasaray veya Fenerbahçe'ye aynı koşullarda transfer olacağı anlamına gelmiyor.
AVRUPA'DA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI
Kariyerinde Salzburg, Southampton, Liverpool ve Bayern Münih formalarını giyen Sadio Mane, 2023 yılında Al-Nassr'a transfer oldu.
Liverpool'da geçirdiği dönemde Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan Senegalli hücum oyuncusu, kanat mevkisindeki sürati, gol becerisi ve tecrübesiyle Avrupa futbolunda önemli bir yer edindi.