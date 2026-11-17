Kanarya'dan farklı tarife! Fenerbahçe Tarfin ASVEL Lyon-Villeurbanne'ı 115-81 yendi
EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında ağırladığı ASVEL Lyon-Villeurbanne'ı 115-81 mağlup etti. İlk çeyrekte 20 sayı fark yakalayan sarı-lacivertliler, mücadeleyi 34 sayı farkla kazanarak 8. galibiyetine ulaştı.
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EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Tarfin, Fransa temsilcisi ASVEL Lyon-Villeurbanne'ı 115-81 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 32-12, ilk yarıyı ise 54-39 önde tamamladı.
FARK 34 SAYIYA ÇIKTI
Üçüncü çeyrekte rakibine 35-22 üstünlük kuran Fenerbahçe, son periyoda 89-61 önde girdi. Final bölümünde de kontrolü elinde tutan temsilcimiz, parkeden 115-81 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, EuroLeague'de 8 galibiyet ve 4 mağlubiyete ulaştı. ASVEL ise 4 galibiyet ve 8 mağlubiyette kaldı.
ÇEYREK SONUÇLARI
1. Çeyrek: 32-12
2. Çeyrek: 22-27
3. Çeyrek: 35-22
4. Çeyrek: 26-20
Burak Zihni Takvim.com.tr Basketbol