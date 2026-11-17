Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 12. haftasında Fransa temsilcisi ASVEL Lyon-Villeurbanne'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 115-81 kazanarak parkeden farklı galibiyetle ayrıldı. (Fotoğraf: AA)

FARK 34 SAYIYA ÇIKTI

Üçüncü çeyrekte rakibine 35-22 üstünlük kuran Fenerbahçe, son periyoda 89-61 önde girdi. Final bölümünde de kontrolü elinde tutan temsilcimiz, parkeden 115-81 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, EuroLeague'de 8 galibiyet ve 4 mağlubiyete ulaştı. ASVEL ise 4 galibiyet ve 8 mağlubiyette kaldı.