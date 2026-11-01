



İSTİFA GÜNDEMLİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI



İsmail Kartal'ın istifası, takımın kötü gidişatı ve Göztepe karşısında alınan mağlubiyet sonrası Fenerbahçe yönetimi olağanüstü toplanma kararı aldı.



Yönetim kurulunun bu kritik toplantıda istifa dahil birçok konuyu ele alacağı söyleniyor.



BAŞKAN AZİZ YILDIRIM VE YÖNETİME TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Göztepe maçının son bölümünde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetime de tepki gösterdi.



Sarı-lacivertli taraftarlar, "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin" ve "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

Bu protestolar maçın ardından da devam etti.