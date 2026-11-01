Fenerbahçe yönetiminden istifa gündemli olağanüstü toplantı
Göztepe mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe yönetimi bugün saat 14.00'da olağanüstü toplanma kararı aldı. Yönetim kurulu bu kritik toplantıda istifa dahil birçok konuyu ele alacak.
Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ün istifasını duyurmasının ardından Fenerbahçe cephesinden de flaş bir haber geldi.
İSTİFA GÜNDEMLİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
İsmail Kartal'ın istifası, takımın kötü gidişatı ve Göztepe karşısında alınan mağlubiyet sonrası Fenerbahçe yönetimi olağanüstü toplanma kararı aldı.
Yönetim kurulunun bu kritik toplantıda istifa dahil birçok konuyu ele alacağı söyleniyor.
BAŞKAN AZİZ YILDIRIM VE YÖNETİME TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Göztepe maçının son bölümünde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetime de tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin" ve "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.
Bu protestolar maçın ardından da devam etti.
AZİZ YILDIRIM: MAYISTAN SONRA YOKUM
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım geçtiğimiz hafta Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen olağan yüksek divan kurulu toplantısında "Mayıstan sonra yokum" demişti.
"Bir daha bu kulübün içine gelmem! Neden olduğunu da anlatacağım" diyen Yıldırım "Rica ediyorum sizden, kulübünüze sahip çıkın!" ifadelerini kullanmıştı.
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