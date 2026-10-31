CANLI Libero | Fenerbahçe-Göztepe maç sonu yayını
Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Futbol Plus, yenilenen yayın vizyonuyla Libero adı altında yoluna devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasının ardından Serkan Korkmaz, Abdullah Ercan, Onur Özkan ve İbrahim Yavuz'un katılımıyla maç sonu canlı yayını gerçekleştiriliyor.
Turkuvaz Medya Grubu, dijital spor yayıncılığındaki çalışmalarını Libero markasıyla sürdürüyor. Futbol Plus'ın yenilenen kimliğiyle yayın hayatına devam eden Libero, deneyimli yorumcuları ve zengin içerik yapısıyla sporseverleri YouTube'da buluşturuyor.
FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI LİBERO'DA MASAYA YATIRILIYOR
Fenerbahçe'nin Göztepe'yi konuk ettiği mücadelenin ardından Serkan Korkmaz, Abdullah Ercan, Onur Özkan ve İbrahim Yavuz, Libero'nun canlı yayınında bir araya geliyor.
Programda karşılaşmanın önemli anları, teknik direktör tercihleri, futbolcuların performansları ve maçın öne çıkan gelişmeleri değerlendiriliyor.
"AZİZ YILDIRIM EŞOFMANLARINI GİYSİN"
Takvim Spor Müdürü Onur Özkan, Başkan Aziz Yıldırım'ı eleştirerek, "Madem ki bu kadar çok biliyor ve gerçekten de Fenerbahçe'yi futbol aklı olarak yöneteceğine inanıyor sayın başkan, o zaman eşofmanlarını giyip Samandıra'da idmana çıksın ve Liverpool maçında takımın başına geçsin. Bu kadar basit.
Zaten kadroyu o yapıyor. Gölge adam olmaya gerek yok. Gerçekten desin ki ben bu futbolu anlayan en iyi adamım. Ki gerçekten öyle. Ne yazık ki öyle. Çıksın Liverpool maçına" ifadelerini kullandı.
150 KİLOLUK LUKAKU!
Takvim Spor Müdürü Onur Özkan, Romelu Lukaku'nun alınmasıyla ilgili olarak, "Vizyonu ortaya koymak adına konuşuyorum. Bir tarafta sürekli oynayan Fransa U21 oyuncusu. Diğer tarafta 150 kiloluk Lukaku. Avrupa'da hangi takım gelecek vaat eden bir oyuncuyu gönderip Lukaku'yu kadrosuna katar. Bu lige uygun bir oyuncu. Ancak durum bu." diye konuştu.
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