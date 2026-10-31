CANLI Libero | Fenerbahçe-Göztepe maç sonu yayını

"AZİZ YILDIRIM EŞOFMANLARINI GİYSİN"

Takvim Spor Müdürü Onur Özkan, Başkan Aziz Yıldırım'ı eleştirerek, "Madem ki bu kadar çok biliyor ve gerçekten de Fenerbahçe'yi futbol aklı olarak yöneteceğine inanıyor sayın başkan, o zaman eşofmanlarını giyip Samandıra'da idmana çıksın ve Liverpool maçında takımın başına geçsin. Bu kadar basit.

Zaten kadroyu o yapıyor. Gölge adam olmaya gerek yok. Gerçekten desin ki ben bu futbolu anlayan en iyi adamım. Ki gerçekten öyle. Ne yazık ki öyle. Çıksın Liverpool maçına" ifadelerini kullandı.

150 KİLOLUK LUKAKU!

Takvim Spor Müdürü Onur Özkan, Romelu Lukaku'nun alınmasıyla ilgili olarak, "Vizyonu ortaya koymak adına konuşuyorum. Bir tarafta sürekli oynayan Fransa U21 oyuncusu. Diğer tarafta 150 kiloluk Lukaku. Avrupa'da hangi takım gelecek vaat eden bir oyuncuyu gönderip Lukaku'yu kadrosuna katar. Bu lige uygun bir oyuncu. Ancak durum bu." diye konuştu.

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