Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe için olay değerlendirmeler: Rezillik! Havlu attı

Rakibin hocası galip gelmek için 3 tane oyuncu değiştirdi. Fenerbahçe'yi sezon başından beri çalıştıran Kuyt hoca değiştirmiyor, bu da ayrı bir konu. Fenerbahçe'den dün şunu bekledik. Yarım sıfır da olsa galibiyet ama maalesef oyuncular buna cevap vermekten çok uzak. Bence bu maçla birlikte şampiyonluk şansı bitti. Fenerbahçe taraftarına da üzülmemek elde değil. Tribünleri dolduran taraftarlar iyi bir skor için takımlarına destek verdi ama karşılığını alamadı. Bu gidişatın sonu gelecek adına gerçekten üzüntü verici.

ÖMER ÜRÜNDÜL: 10. HAFTADA SÜPER LİG'E HAVLU ATTI Fenerbahçe dün gece evinde kaybettiği 3 puanla çok önemli bir yara aldı. Belki erken diyecek olanlar var ama bana göre daha 10'uncu haftada lige havlu attı. Fenerbahçe'nin ne yazık ki büyük takım kimliği yok, bir oyun planı yok. Ayrıca genelde ciddi fiziksel yetersizliği var. Kendi sahanda çok kritik bir maç oynuyorsun, rakip genelde oyunu domine ediyor, sayısız taç ve korner kazanıyor. Skorda denge varken baştan sona Göztepe'nin ofansif anlayışla oynaması, aslında hücum aksiyonları için Fenerbahçe açısından çok elverişli bir ortamdı. Ama futbolcularda öylesine bir moralsizlik vardı ki ani 3-4 aksiyonda farkı 2'ye çıkaramadılar.

Bu kötü oyuna rağmen 3 defa farkı 2'ye çıkaracak pozisyonlar kaçtı. Sonunda da Skriniar'ın önemli bir hatasıyla önce skora denge geldi, sonra da kornerden yenik duruma düşüldü. Gelelim Dirk Kuyt'a... İsmail Kartal da bugün takımın başında görevde olsa dün gece aynı kadro ile başlardı. Ama ikinci devrede son bölümde hamleler çok gecikti. Oğuz tamamen oyundan düşmüştü. Lukaku yorulmuştu. Bu ikisini çıkarıp Nene ve Vedat hamlesi yapılmalıydı. Ayrıca orta sahada yine yorulan İrfan Can'ın yerine bir takviye gerekiyordu. Bunları yapamadı. Kuyt yönetime, "Bana güvenin" demişti. Ama ben de şunu diyorum; bugüne kadar ülkemize gelen 5 kariyerli Hollandalı teknik direktörden hiçbiri başarılı olamadı. Kuyt mı olacak! Hakem Oğuzhan Çakır bana göre mükemmel bir yönetim gösterdi.

MURAT ÖZBOSTAN: SORUN KULÜBE DEĞİL Fenerbahçe, Dirk Kuyt yönetimindeki ilk maçında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Hem de 1-0 öndeyken, sadece iki dakika içinde iki gol yiyerek! Yeni bir başlangıç bekleyen Kadıköy, daha ilk maçta yine hayal kırıklığına uğradı. Kuyt için kötü bir başlangıç oldu ama asıl mesele teknik direktör değişikliği değil. Fenerbahçe'nin yıllardır çözemediği sorun yine sahneye çıktı: Öne geçiyor ama maçı bitiremiyor. 76 ve 78. dakikalarda gelen goller, savunma zaafından çok daha fazlasını anlatıyor. Bu takım ruhsal olarak da çökmüş. Skor avantajını koruyacak inancı, direnci ve soğukkanlılığı yok.