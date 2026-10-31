Italiano'dan orta saha kararı! İki eksik sonrası 3'lü belirlendi
Şampiyonluk mücadelesinden kopmak istemeyen Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Zorlu randevu öncesi teknik direktör Vincenzo Italiano orta saha kurgusunu belirledi .Fabip Miretti ve Orkın Kökçü'nün yokluğunda Salih, Ndidi ve Olaitan üçlüsüne görev verecek. İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve son gelişmeler...
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REKABETTE EN FARKLI SKORLAR
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısındaki en farklı galibiyetlerini 2014-2015 sezonunda 5-1 ve 1963-1964 sezonunda 4-0'lık skorlarla elde etti.
Kasımpaşa ise siyah-beyazlı rakibini 2018-2019 sezonunda 4-1, 2020-2021 sezonunda da 3-0 mağlup etti.
İki takım arasında 2022-2023 sezonunda Beşiktaş'ın 5-2 kazandığı karşılaşma da rekabetin en gollü mücadelelerinden biri olarak kayıtlara geçti.
KASIMPAŞA DEPLASMANINDA 10 GALİBİYET
Beşiktaş, Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde oynanan 22 lig maçında 10 galibiyet elde etti.
Ev sahibi ekip bu karşılaşmaların 5'ini kazanırken 7 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 40 gol atarken Kasımpaşa 25 kez gol sevinci yaşadı.
İKİ TAKIM ARASINDA 47. RANDEVU
Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 47. kez karşı karşıya gelecek.
Bugüne kadar oynanan 46 lig maçının 27'sini Beşiktaş, 9'unu ise Kasımpaşa kazandı. On karşılaşmada taraflar eşitliği bozamadı.
Siyah-beyazlılar, bu maçlarda rakip fileleri 92 kez havalandırırken Kasımpaşa 55 gol kaydetti.
SON 6 MAÇTA KASIMPAŞA ÜSTÜN
Beşiktaş, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son 6 karşılaşmada yalnızca bir galibiyet elde edebildi.
Lacivert-beyazlılar bu süreçte 3 kez kazanırken 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Siyah-beyazlı takımın rakibine karşı son galibiyeti, geçen sezon sahasında oynadığı ve 2-1 kazandığı karşılaşmada geldi.
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanındaki son iki lig maçından ise 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
KASIMPAŞA ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNİ İSTİYOR
Ev sahibi Kasımpaşa, ligin ilk 9 haftasında 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Topladığı 16 puanla üst sıralarda yer alan lacivert-beyazlılar, son iki maçında Samsunspor'u 4-1 ve Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.
Kasımpaşa, Beşiktaş karşısında da kazanarak galibiyet serisini üç maça çıkarmak istiyor.
BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA KAYIPLAR YAŞADI
Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon çıktığı dört deplasman karşılaşmasının yalnızca birinden galibiyetle ayrılabildi.
Siyah-beyazlı ekip, dış sahada Corendon Alanyaspor'a 1-0, Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 ve Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.
Kartal, deplasmandaki tek galibiyetini Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek elde etti.
Dört deplasman maçında 12 olası puanın yalnızca 3'ünü hanesine yazdıran Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında bu tabloyu değiştirmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ'TA İKİ ÖNEMLİ EKSİK
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan kaptan Orkun Kökçü ile Fabio Miretti'nin Kasımpaşa karşısında forma giymesi beklenmiyor.
Özellikle Orkun'un yokluğunda orta sahadaki görev dağılımı önem kazanırken teknik direktör Italiano'nun Salih Özcan, Ndidi ve Olaitan üçlüsünü değerlendirmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde Emirhan Topçu ve Leandro Trossard sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
İki futbolcu, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
KASIMPAŞA'NIN MUHTEMEL 11'İ
Ev sahibi Kasımpaşa'nın da güçlü rakibi karşısında son haftalarda başarılı sonuçlar aldığı kadro yapısını büyük ölçüde koruması bekleniyor.
Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk, Kerem, Baldursson, Mendes, Rak-Sakyi, Ali Yavuz, Benedyczak.
BEŞİKTAŞ'IN MUTHEMEL 11'İ
Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaitan, Ndidi, Poku, Trossard, Vlahovic.
ITALIANO KADROSUNU NETLEŞTİRDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Kasımpaşa karşılaşmasında sahaya süreceği muhtemel ilk 11 şekillendi.
İtalyan çalıştırıcının kaleyi Alexander Nübel'e emanet etmesi bekleniyor.
Savunmada Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz'ın görev yapacağı tahmin ediliyor.
Orta sahada Salih Özcan, Junior Olaitan ve Wilfred Ndidi'nin forma giymesi beklenirken hücum hattında Ernest Poku, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic'in yer alması öngörülüyor.
KARTAL KASIMPAŞA'NIN KONUĞU
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
Ligde geride kalan 9 karşılaşmada 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, topladığı 18 puanla dördüncü sırada bulunuyor.
Son maçında İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında kazanarak lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor.