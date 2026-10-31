REKABETTE EN FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısındaki en farklı galibiyetlerini 2014-2015 sezonunda 5-1 ve 1963-1964 sezonunda 4-0'lık skorlarla elde etti.

Kasımpaşa ise siyah-beyazlı rakibini 2018-2019 sezonunda 4-1, 2020-2021 sezonunda da 3-0 mağlup etti.

İki takım arasında 2022-2023 sezonunda Beşiktaş'ın 5-2 kazandığı karşılaşma da rekabetin en gollü mücadelelerinden biri olarak kayıtlara geçti.