Toplantıdaki olaylar bardağı taşırdı! Metin Öztürk Galatasaray'daki görevlerinden istifa etti
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, 27 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısında yaşanan fiili saldırı ve annesine hakaret edilmesi nedeniyle yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki görevlerinden istifa etti.
Galatasaray Kulübü'nde bir istifa yaşandı. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, 27 Ekim tarihli yönetim kurulu toplantısında yaşanan fiili saldırı ve merhume annesine yönelik hakaretler nedeniyle yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
GALATASARAY'DA İSTİFANIN NEDENİ BELLİ OLDU
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılı kulüpteki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
Öztürk, kararının gerekçesi olarak 27 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısında yaşanan olayları işaret etti.
Toplantıda kendisine yönelik fiziksel saldırı gerçekleştiğini ve vefat eden annesine hakaret edildiğini iddia eden Öztürk, bu durumu kabul etmesinin mümkün olmadığını belirtti.
İstifa kararını yazılı bir açıklamayla duyuran Metin Öztürk sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:
"27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez. Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum. Saygılarımla."
TÜM YÖNETİM GÖREVLERİNDEN AYRILDI
Metin Öztürk, açıklamasında yalnızca ikinci başkanlık görevinden değil, Galatasaray Yönetim Kurulu ve kulübe bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerinden de istifa ettiğini duyurdu.