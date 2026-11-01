Galatasaray Kulübü'nde bir istifa yaşandı. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, 27 Ekim tarihli yönetim kurulu toplantısında yaşanan fiili saldırı ve merhume annesine yönelik hakaretler nedeniyle yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

GALATASARAY'DA İSTİFANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılı kulüpteki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Öztürk, kararının gerekçesi olarak 27 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısında yaşanan olayları işaret etti.

Toplantıda kendisine yönelik fiziksel saldırı gerçekleştiğini ve vefat eden annesine hakaret edildiğini iddia eden Öztürk, bu durumu kabul etmesinin mümkün olmadığını belirtti.