Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.



3. tur maçında Fethiyespor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısı Eyüpspor'un 2-1 üstünlüğü ile noktalanırken, ikinci yarısı yoğun yağış nedeniyle oynanamadı.