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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor - Eyüpspor maçı yarıda kaldı!

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam ediyor. Kazanan takımın adını doğrudan bir üst tura yazdıracağı mücadelede Fethiyespor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Maçın ikinci yarısı yoğun yağış nedeniyle oynanamadı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor - Eyüpspor maçı yarıda kaldı!

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. tur maçında Fethiyespor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısı Eyüpspor'un 2-1 üstünlüğü ile noktalanırken, ikinci yarısı yoğun yağış nedeniyle oynanamadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor - Eyüpspor maçı yarıda kaldı!-2

MAÇIN GOLLERİ

Video Oynatma İkonu GOL | Fethiyespor 0-1 Eyüpspor

Video Oynatma İkonu GOL | Fethiyespor 1-1 Eyüpspor
Video Oynatma İkonu GOL | Fethiyespor 1-2 Eyüpspor


MAÇIN İPTAL EDİLDİĞİ AN

Video Oynatma İkonu Kupada Fethiyespor-Eyüpspor maçı yarıda kaldı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇ PROGRAMI

28 Ekim Çarşamba:

18.00 Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.30 52 Orduspor FK-KCT 1461 Trabzon FK (Ordu 19 Eylül)

29 Ekim Perşembe:

13.30 Bitlis 1916 Spor-Metro Holding Kayserispor (Eren)

15.30 Gençlerbirliği-H.Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Eryaman)

18.00 Kasımpaşa-Çorluspor 1947 (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Prof. Dr. Fethi Heper)

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