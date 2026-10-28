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Fethiyespor 0-1 Eyüpspor GOL: L. Pintor

Fethiyespor 0-1 Eyüpspor GOL: L. Pintor

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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Eyüpspor, 20. dakikada L. Pintor'un attığı golle Fethiyespor karşısında 1-0 öne geçti.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Ziraat Türkiye Kupası

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