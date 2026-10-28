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Fethiyespor 1-2 Eyüpspor Gol: Anıl Yaşar
Fethiyespor 1-2 Eyüpspor Gol: Anıl Yaşar
Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 16:27
Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 16:28
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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Eyüpspor, 45. dakikada Anıl Yaşar'ın attığı golle Fethiyespor karşısında 2-1 öne geçti.
SONRAKİ HABER
Fethiyespor 1-1 Eyüpspor Gol: Kaan Türkmen
Serkan Cortaoğlu
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Ziraat Türkiye Kupası
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