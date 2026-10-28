CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
ULUSLAR LİGİ
Haberler
Ziraat Türkiye Kupası Videoları
Fethiyespor 1-1 Eyüpspor Gol: Kaan Türkmen
Fethiyespor 1-1 Eyüpspor Gol: Kaan Türkmen
Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 16:26
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Fethiyespor, 36. dakikada Kaan Türkmen'in attığı golle Eyüpspor karşısında skoru 1-1’e getirdi.
SONRAKİ HABER
Fethiyespor 0-1 Eyüpspor GOL: L. Pintor
Serkan Cortaoğlu
Takvim.com.tr
Ziraat Türkiye Kupası
Bunlar da Var
00:45
Sancaktepe'de pazar yerinde bıçaklı kavga çıktı: Biri çocuk 6 kişi yaralandı, şüpheli aranıyor
28.10.2026
Çarşamba
00:16
Gümüşhane'de Gündoğdu Bodur'un öldüğü trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
28.10.2026
Çarşamba
02:06
İspanya'da hızlı trenler çarpıştı! Vagonlar raydan çıktı! Onlarca ölü ve yaralı var
28.10.2026
Çarşamba
01:14
Bodrum, Marmaris ve Dalaman'da sağanak: Dere taştı, yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı
28.10.2026
Çarşamba
CANLI YAYIN