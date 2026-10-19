41 yaşındaki futbolcu, 30 Eylül'de millî takım kampından ayrılmıştı. (Fotoğraf: AA)

PORTEKİZ FORMASIYLA 146 GOL ATTI

Cristiano Ronaldo, Portekiz Millî Takımı formasıyla çıktığı 234 karşılaşmada 146 gol kaydetti.

Millî takım tarihinin hem en fazla forma giyen hem de en golcü oyuncusu konumundaki Ronaldo, ülkesiyle 2016 Avrupa Şampiyonası ve 2019 ile 2025 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluklarını yaşadı.

41 yaşındaki futbolcu, erkekler millî takım futbolunda en fazla gol atan oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor.