Portekiz Milli Takımı kampını terk eden Ronaldo'nun cezası açıklandı! Men de var
Portekiz Millî Takımı'nın kampını izinsiz terk eden Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu. Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), 41 yaşındaki yıldız futbolcuya 30 gün millî takımdan men ve 255 euro (yaklaşık 14 bin 175 TL) para cezası verdi. Teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından kamptan ayrılan Ronaldo'nun millî takımdaki geleceği ise belirsizliğini koruyor. İşte ayrıntılar...
Portekiz Millî Takımı'nın Danimarka karşılaşması öncesinde kampı terk eden Cristiano Ronaldo hakkındaki disiplin soruşturması sonuçlandı. Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, tecrübeli futbolcuya 30 gün men ve 255 euro para cezası verdi.
41 yaşındaki yıldız, UEFA Uluslar Ligi maçları için millî takım kampında bulunduğu sırada teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından 30 Eylül'de kamptan ayrılmıştı.
RONALDO'YA 30 GÜN MEN CEZASI
Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Cristiano Ronaldo'nun millî takım kampından ayrılmasıyla ilgili soruşturmasını tamamladı.
Kurul, disiplin talimatının 160. maddesinin ihlal edildiğine hükmederek Portekizli futbolcuya 30 gün men ve 255 euro para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.
Ronaldo hakkında daha önce geçici uzaklaştırma kararı alınmıştı.
JORGE JESUS İLE NELER YAŞANDI?
Cristiano Ronaldo, Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada yedek kulübesinde bulunmasına rağmen süre alamadı.
Teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşmazlık yaşayan yıldız futbolcu, 30 Eylül'de Danimarka maçı öncesinde Kopenhag'daki millî takım kampından ayrıldı.
Ronaldo, 6 Ekim'de yaptığı açıklamada Jorge Jesus'un kendisine verdiği sözleri tutmadığını savundu. Takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür dileyen deneyimli oyuncu, Portekiz Millî Takımı'nı tamamen bırakmadığını duyurdu.
MİLLÎ TAKIMA GERİ DÖNECEK Mİ?
Cristiano Ronaldo'nun 30 günlük cezasının ardından kasım ayındaki millî maçlarda yeniden forma giyebileceği değerlendiriliyor.
Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Kasım'da Danimarka, 17 Kasım'da ise Galler ile karşılaşacak.
Ronaldo'nun bu müsabakalarda görev alıp almayacağı, teknik direktör Jorge Jesus'un kadro tercihine bağlı olacak.
PORTEKİZ FORMASIYLA 146 GOL ATTI
Cristiano Ronaldo, Portekiz Millî Takımı formasıyla çıktığı 234 karşılaşmada 146 gol kaydetti.
Millî takım tarihinin hem en fazla forma giyen hem de en golcü oyuncusu konumundaki Ronaldo, ülkesiyle 2016 Avrupa Şampiyonası ve 2019 ile 2025 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluklarını yaşadı.
41 yaşındaki futbolcu, erkekler millî takım futbolunda en fazla gol atan oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor.