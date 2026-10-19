Manchester City için iki sezonluk küme düşme senaryosu! İngiliz devine büyük şok
İngiltere Premier Lig'de mali kural ihlalleri nedeniyle yargılanan Manchester City hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre, bağımsız komisyonun mali ihlallerden sorumlu bulduğu Manchester City'ye, küme düşmesine neden olabilecek büyüklükte puan silme cezası verilebilir. İngiliz ekibinin iki sezon Championship'te kalmasına yol açabilecek ek yaptırımlar da gündemde. İşte ayrıntılar...
İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle yürütülen disiplin sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Bağımsız komisyonun kararına itiraz eden Manchester City'nin, ağır puan silme ve para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği öne sürüldü.
Daily Mail'in haberine göre İngiliz ekibine uygulanabilecek yaptırımlar arasında, Premier Lig'den Championship'e düşmesine neden olacak büyüklükte bir puan silme cezası bulunuyor.
MANCHESTER CITY İÇİN KÜME DÜŞME İDDİASI
Daily Mail, soruşturma sürecine yakın kaynaklardan edindiği bilgilere dayanarak Manchester City'ye verilmesi beklenen cezanın ağır bir puan silme yaptırımı olabileceğini ileri sürdü.
Haberde, puan silme cezasının Manchester City'nin Premier Lig'den düşmesini sağlayacak büyüklükte olabileceği ve buna yüksek miktarda para cezasının eşlik edebileceği belirtildi.
İngiliz kulübünün doğrudan futbol lig sisteminin dördüncü seviyesi olan League Two'ya gönderilmesi ise düşük ihtimal olarak değerlendirildi.
İKİ SEZON CHAMPIONSHIP'TE KALABİLİR
Manchester City'ye uygulanabilecek yaptırımlar arasında bir sonraki sezonu da kapsayacak ek puan silme cezasının bulunduğu öne sürüldü.
Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde İngiliz ekibinin Championship'te en az iki sezon geçirmek zorunda kalabileceği iddia edildi.
Böyle bir kararın uygulanmasında İngiltere Futbol Ligi (EFL) ile ilgili düzenlemelerin ve yetki süreçlerinin de önem taşıdığı ifade edildi.
Ancak bu ihtimallerle ilgili henüz açıklanmış resmî bir yaptırım kararı bulunmuyor.
MALİ İHLALLERDEN SORUMLU BULUNDU
Premier Lig yönetimi, Manchester City hakkındaki mali kural ihlallerine ilişkin bağımsız komisyonun kararını 29 Eylül 2026'da açıkladı.
Komisyon, İngiliz kulübünü 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasındaki dokuz yıllık dönemde ciddi mali kural ihlallerinden sorumlu buldu.
Kararda, Manchester City'nin bazı ticari ortaklarıyla yaptığı anlaşmalar üzerinden gelirlerini olduğundan yüksek, giderlerini ise olduğundan düşük gösterdiği sonucuna varıldı.
Kulübün Premier Lig ve UEFA'nın mali harcama sınırlarını ihlal ettiği ve soruşturma sırasında iş birliği yükümlülüklerinin büyük bölümünü yerine getirmediği de komisyonun tespitleri arasında yer aldı.
MANCHESTER CITY KARARA İTİRAZ ETTİ
Manchester City, bağımsız komisyonun kararının ardından 1 Ekim 2026'da itiraz başvurusunda bulundu. Premier Lig yönetimi, başvuruyu 2 Ekim'de resmen duyurdu.
İngiliz kulübü, hakkındaki suçlamaları reddederek komisyonun kararında hukuki ve maddi hatalar bulunduğunu savundu.
Manchester City, suçsuz olduğunu kanıtlayacak delillere sahip olduğunu belirtti ve yargılama süreci tamamlanana kadar başka açıklamalar yapma imkânının sınırlı olduğunu bildirdi.
CEZA KARARI İÇİN GÖZLER 2027'DE
Daily Mail'in haberinde, Premier Lig yönetiminin olası yaptırımların itiraz süreci tamamlanmadan önce açıklanmasını istediği öne sürüldü.
İtiraz incelemesinin 2027 yılının ocak ayına kadar uzayabileceği belirtilirken ceza miktarı ve uygulanma takvimi henüz kesinleşmedi.
Premier Lig yönetimi ise yaptırımların bağımsız komisyon tarafından ayrı bir aşamada ele alınacağını daha önce duyurmuştu.
MARESCA YÖNETİMİNDE 7'DE 7 YAPTI
Manchester City, saha dışındaki disiplin süreci devam ederken Premier Lig'de 2026-2027 sezonuna yedi maçta yedi galibiyetle başladı.
Enzo Maresca yönetimindeki İngiliz ekibi, son lig maçında Ipswich Town'ı 3-2 mağlup ederek puanını 21'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Manchester City hakkında kesinleşmiş bir puan silme, para cezası veya küme düşme yaptırımı henüz açıklanmadı. Kulübün itiraz başvurusu ve yaptırımlara ilişkin hukuki süreç devam ediyor.