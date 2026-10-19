Daily Mail'in haberine göre İngiliz ekibine uygulanabilecek yaptırımlar arasında, Premier Lig'den Championship'e düşmesine neden olacak büyüklükte bir puan silme cezası bulunuyor.

İngiltere Premier Lig 'de Manchester City 'nin mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle yürütülen disiplin sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Bağımsız komisyonun kararına itiraz eden Manchester City'nin, ağır puan silme ve para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği öne sürüldü.

İngiliz kulübünün doğrudan futbol lig sisteminin dördüncü seviyesi olan League Two'ya gönderilmesi ise düşük ihtimal olarak değerlendirildi.

Haberde, puan silme cezasının Manchester City'nin Premier Lig'den düşmesini sağlayacak büyüklükte olabileceği ve buna yüksek miktarda para cezasının eşlik edebileceği belirtildi.

Premier Lig yönetimi, Manchester City hakkındaki komisyon kararını 29 Eylül 2026'da duyurdu. (Fotoğraf: AA)

İKİ SEZON CHAMPIONSHIP'TE KALABİLİR

Manchester City'ye uygulanabilecek yaptırımlar arasında bir sonraki sezonu da kapsayacak ek puan silme cezasının bulunduğu öne sürüldü.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde İngiliz ekibinin Championship'te en az iki sezon geçirmek zorunda kalabileceği iddia edildi.

Böyle bir kararın uygulanmasında İngiltere Futbol Ligi (EFL) ile ilgili düzenlemelerin ve yetki süreçlerinin de önem taşıdığı ifade edildi.

Ancak bu ihtimallerle ilgili henüz açıklanmış resmî bir yaptırım kararı bulunmuyor.