Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasını kapatan maçta kozlarını paylaştı.

Dev heyecana sahne olan derbide bordo-mavililerin atağında Emmanuel Agbadou kafasıyla müdahale yaptı. Stefan Savic'in de yükseldiği topun koluna çarpmasına engel olamayan deneyimli stoper için penaltı beklentisiyle ev sahibi ekibin futbolcuları Cihan Aydın'a itirazda bulundu.

Karşılaşmanın hakemi devam kararı verdi.