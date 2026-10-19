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Trabzonspor Beşiktaş derbisinde penaltı beklentisi! Agbadou'nun pozisyonunda devam kararı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada penaltı itirazı yaşandı. Bordo-mavili futbolcular, Beşiktaşlı Emmanuel Agbadou'nun koluna çarpan topun ardından penaltı bekledi.

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Trabzonspor Beşiktaş derbisinde penaltı beklentisi! Agbadou'nun pozisyonunda devam kararı

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasını kapatan maçta kozlarını paylaştı.

Dev heyecana sahne olan derbide bordo-mavililerin atağında Emmanuel Agbadou kafasıyla müdahale yaptı. Stefan Savic'in de yükseldiği topun koluna çarpmasına engel olamayan deneyimli stoper için penaltı beklentisiyle ev sahibi ekibin futbolcuları Cihan Aydın'a itirazda bulundu.

Karşılaşmanın hakemi devam kararı verdi.

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