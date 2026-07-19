Galatasaray'ın gündemindeki Onyedika için Frankfurt devrede
Galatasaray’ın daha önce transfer gündeminde yer alan Raphael Onyedika için Eintracht Frankfurt harekete geçti. Alman basını, 25 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın Frankfurt ile 2031’e kadar geçerli sözleşme konusunda sözlü anlaşmaya vardığını ve Club Brugge’le bonservis görüşmelerinin sürdüğünü yazdı.
Galatasaray'ın geçtiğimiz transfer dönemlerinde gündemine aldığı Raphael Onyedika için Eintracht Frankfurt harekete geçti. Alman ekibinin 25 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusuyla sözlü anlaşmaya vardığı ve Club Brugge'le bonservis görüşmelerine başladığı belirtildi.
Yeni sezon öncesinde orta saha kadrosunu güçlendirmek isteyen Eintracht Frankfurt, transfer çalışmalarını Raphael Onyedika üzerinde yoğunlaştırdı.
Bild'in haberine göre Bundesliga temsilcisi, Club Brugge forması giyen Nijeryalı futbolcuyla sözleşme şartlarında sözlü anlaşma sağladı.
FRANKFURT İLE 2031'E KADAR ANLAŞMA
Onyedika'nın Eintracht Frankfurt ile 2031 yılına kadar geçerli sözleşme konusunda sözlü anlaşmaya vardığı aktarıldı.
Alman ekibi ile oyuncu arasındaki görüşmelerin ardından Club Brugge'le bonservis pazarlıkları başladı. Transferle ilgili kulüpler tarafından yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor.
8-10 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Eintracht Frankfurt'un Raphael Onyedika için Club Brugge'e 8 ila 10 milyon euro arasında bir teklif sunduğu belirtildi.
Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinin 2027 yazında sona erecek olması da taraflar arasındaki bonservis görüşmelerinde yer alan başlıklardan biri oldu. Club Brugge'ün oyuncuyla yeni sözleşme imzalamaması halinde Onyedika mevcut kontratının son yılına girecek.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE YER ALMIŞTI
Raphael Onyedika'nın adı geçtiğimiz sezon ve 2026 yaz transfer döneminde Galatasaray ile anıldı.
Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki futbolcuyu transfer listesinde tuttuğu ve oyuncunun temsilcileriyle temas kurduğu öne sürülmüştü. Club Brugge'ün daha önce 15 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirebileceği aktarılmıştı.
Alman basınındaki son haberde ise Eintracht Frankfurt'un oyuncuyla sözlü anlaşma sağladığı ve bonservis görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR
Club Brugge, Raphael Onyedika'yı Ağustos 2022'de Danimarka ekibi Midtjylland'dan kadrosuna kattı.
Nijeryalı oyuncuyla beş yıllık sözleşme imzalayan Belçika temsilcisi, futbolcunun kontratının 2027 yazına kadar devam ettiğini açıkladı.
Transfermarkt'ın 4 Haziran 2026 tarihli güncellemesinde Onyedika'nın güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterildi.
ONYEDIKA GEÇEN SEZON 30 LİG MAÇINA ÇIKTI
Raphael Onyedika, 2025-2026 sezonunda Club Brugge formasıyla Belçika Ligi'nde 30 karşılaşmada görev yaptı ve toplam 1.997 dakika sahada kaldı.
Nijeryalı futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ve Atletico Madrid karşılaşmalarında gol kaydetti. Club Brugge, Onyedika'nın gol attığı Monaco maçını 4-1 kazanırken Atletico Madrid karşılaşması 3-3 sona erdi.
RAPHAEL ONYEDIKA KİMDİR?
Raphael Onyedika Nwadike, 19 Nisan 2001'de Nijerya'nın Imo eyaletinde dünyaya geldi.
1,84 metre boyundaki sağ ayaklı futbolcu, ağırlıklı olarak ön libero pozisyonunda görev yapıyor. Merkez orta saha ve savunmanın merkezinde de forma giyebiliyor.
Futbol eğitimine Nijerya'daki FC Ebedei'de başlayan Onyedika, 2019'da Midtjylland altyapısına transfer oldu. Fredericia'daki kiralık döneminin ardından Midtjylland A Takımı'na yükselen futbolcu, 2022 yazında Club Brugge'e imza attı.
Nijerya Milli Takımı formasını da giyen Onyedika, Club Brugge'ün orta saha kadrosunda 15 numaralı formayla görev yapıyor.
KULÜPLER ARASINDA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Eintracht Frankfurt ile Club Brugge arasındaki bonservis görüşmelerinin devam ettiği bildirildi.
Alman ekibinin teklifinin 8-10 milyon euro aralığında olduğu, Onyedika için 2031'e kadar geçerli sözleşme hazırlandığı ve oyuncuyla sözlü anlaşmaya varıldığı aktarıldı.