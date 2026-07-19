Galatasaray'ın gündemindeki Onyedika için Frankfurt devrede

Galatasaray'ın geçtiğimiz transfer dönemlerinde gündemine aldığı Raphael Onyedika için Eintracht Frankfurt harekete geçti. Alman ekibinin 25 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusuyla sözlü anlaşmaya vardığı ve Club Brugge'le bonservis görüşmelerine başladığı belirtildi.

Raphael Onyedika

FRANKFURT İLE 2031'E KADAR ANLAŞMA

Onyedika'nın Eintracht Frankfurt ile 2031 yılına kadar geçerli sözleşme konusunda sözlü anlaşmaya vardığı aktarıldı.

Alman ekibi ile oyuncu arasındaki görüşmelerin ardından Club Brugge'le bonservis pazarlıkları başladı. Transferle ilgili kulüpler tarafından yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor.

8-10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Eintracht Frankfurt'un Raphael Onyedika için Club Brugge'e 8 ila 10 milyon euro arasında bir teklif sunduğu belirtildi.

Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinin 2027 yazında sona erecek olması da taraflar arasındaki bonservis görüşmelerinde yer alan başlıklardan biri oldu. Club Brugge'ün oyuncuyla yeni sözleşme imzalamaması halinde Onyedika mevcut kontratının son yılına girecek.