CANLI: İspanya - Arjantin Dünya Kupası Final Maçı

İspanya ayrıca normal süre ve uzatmalar dikkate alındığında 37 karşılaşmadır kaybetmiyor. La Roja, Arjantin'i yenmesi halinde 2010'un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası'nı kazanacak.

Luis de la Fuente'nin öğrencileri eleme aşamasında Avusturya'yı 3-0, Portekiz'i 1-0, Belçika'yı 2-1 ve yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup etti. İspanya, Fransa karşısında topa sahip olma üstünlüğünü savunma disipliniyle birleştirerek final biletini aldı.

İspanya, turnuva boyunca oynadığı yedi karşılaşmanın altısında kalesini gole kapattı. Yalnızca Belçika'yı 2-1 mağlup ettiği çeyrek finalde gol yiyen İspanyollar, finale kadar savunmada turnuvanın en güçlü performansını ortaya koydu.

Turnuvada 19 gole ulaşan Arjantin'in hücumdaki merkezinde yine Lionel Messi yer aldı. 39 yaşındaki kaptan, final öncesinde sekiz gol ve dört asistle takımının en etkili oyuncusu oldu.

Arjantin, yarı finalde İngiltere karşısında geriye düşmesine rağmen Enzo Fernández ve Lautaro Martínez'in son bölümde attığı gollerle 2-1 kazanarak üst üste ikinci kez finale çıktı.

Son şampiyon Arjantin, eleme aşamasındaki zorlu karşılaşmalarda hücum gücü ve maç sonlarındaki direnciyle finale ulaştı. Lionel Scaloni'nin takımı son 32 turunda Cabo Verde'yi 3-2, son 16 turunda Mısır'ı 3-2 ve çeyrek finalde İsviçre'yi 3-1 mağlup etti.

Luis de la Fuente, Messi'ye özel bir adam markajı uygulamayacaklarını ancak Arjantinli yıldızın hareket alanını takım halinde daraltmaya çalışacaklarını açıkladı.

Messi, İspanya karşısında forma giymesi halinde üçüncü Dünya Kupası finaline çıkacak. Arjantinli futbolcunun bu karşılaşması, Dünya Kupası kariyerindeki son maçı olabilir. Lamine Yamal ise İspanya'nın sağ kanattan geliştireceği hücumların ana oyuncusu olacak.

Finalin en güçlü hikâyelerinden birini Lionel Messi ile Lamine Yamal arasındaki nesil buluşması oluşturacak. Barcelona altyapısının iki farklı dönemini temsil eden yıldızlardan Messi 39, Yamal ise 19 yaşında kupaya ulaşmaya çalışacak.

Yamal'ın Fransa maçının ardından sol uyluğunda bandaj bulunduğu, Porro'nun ise kas gerginliği yaşadığı belirtildi. Luis de la Fuente'nin yarı finalde Fransa'yı mağlup eden başlangıç kadrosunu büyük ölçüde koruması bekleniyor.

İspanya'da final öncesindeki en önemli soru işaretleri Lamine Yamal ve Pedro Porro'nun durumlarıydı. İki oyuncu hafta içindeki bir çalışmayı takımdan ayrı geçirdi ancak yapılan kontrollerin ardından finale hazır oldukları bildirildi.

Rodrigo De Paul

ARJANTİN'DE SON KARAR HÜCUM HATTINDA

Arjantin'in İngiltere karşısında yeni bir sakatlık sorunu yaşamadığı ve Lionel Scaloni'nin final öncesinde tam kadroya yakın durumda olduğu bildirildi.

Savunmanın sağında Gonzalo Montiel ile Nahuel Molina, orta sahanın sağında Rodrigo De Paul ile Giuliano Simeone arasında tercih yapılacak. Scaloni'nin hücumdaki en önemli kararı ise Julián Álvarez ile yarı finalin galibiyet golünü atan Lautaro Martínez arasında olacak.

Messi'nin yanında ön alan baskısına daha fazla katkı sağlayan Julián Álvarez'in başlaması güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor. Lautaro Martínez'in ise maçın ikinci bölümündeki önemli hücum seçeneklerinden biri olması bekleniyor.